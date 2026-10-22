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Два плавателни съда за обслужване на брегови знаци в общия българо-румънски участък на река Дунав бяха именувани днес в Русе. "Тимок" и "Дисмар" са доставени по европроект, изпълняван в партньорство между изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" и румънската Администрация за Долен Дунав - Галац. Той е финансиран по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния "Interreg VI-A". Това съобщи Ивелин Занев - изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Нивото на Дунав

"Тимок" е предназначен за българската страна, а "Дисмар" - за румънската. Кръстница на двата плавателни съда бе Маргарида Маркеш, европейски координатор на транспортния коридор "Рейн - Дунав".

"Агенцията спазва традицията да кръщава корабите си на притоците на река Дунав. Това е една символика, че наистина корабоплаването в река Дунав трябва да бъде регулирано и регламентирано съвместно от всички крайдунавски държави", каза Анна Натова - заместник-министър на транспорта и съобщенията.

Ивелин Занев, обясни, че по проекта са доставени също 300 плаващи навигационни буя, които обозначават границите на корабоплавателния път, както и около 2000 брегови знака, които подпомагат обозначаването на пътя и дават различни инструкции на корабоводителите.

"Новите плавателни съдове ще използваме за монтирането на тези 2000 знака, които са по 1000 са за българския и за румънския бряг, а също така ще ни подпомагат за поддържането им и почистването от растителност", каза Занев.

Маргарида Маркеш заяви, че тези два плавателни съда са ясно свидетелство за нашата решимост да работим за по-безопасно, по-лесно и по-свързано корабоплаване по Дунав. "Този проект показва начина, по който доброто сътрудничество между България и Румъния дава практически резултати", каза още Маркеш.

Ивелин Занев припомни, че Изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав в рамките на последните няколко години се е сдобила с общо шест нови плавателни съда. По този начин е обновила почти изцяло флота си. Останалите плавателни съдове са дълбачката "Янтра", тласкачът "Искър", както и корабите "Вит", "Осъм" и "Дунав 1".

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