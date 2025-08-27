Четири автомобила са изгорели на ул."Вардар" в центъра на Русе тази нощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в крайдунавския град.
Инцидентът е станал малко след 3 часа след полунощ, когато са се чули силни гърмежи, допълниха от Русе Медиа. Хора в района са разказали, че преди огънят да лумне, са чули разправии от блока, пред който е станал пожарът. Във входа живели под наем наркозависими.
На място са били изпратени две пожарни.
Огнеборците са установили, че пожарът е обхванал първо един от леките автомобили и впоследствие заради наклона на улицата и разлива на гориво-смазочни материали се е разпространил към другите - още два леки автомобила и един бус.
След потушаване на пламъците на място е извършен оглед от следствена група, образувано е досъдебно производство и предстои изясняване на причините за произшествието.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
