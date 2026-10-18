Признание за своя професионален принос получиха медици от болничната и извънболничната помощ, работещи в Русе, Бяла и Борово

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Признание за своя професионален принос получиха медици от болничната и извънболничната помощ, работещи в Русе, Бяла и Борово. Отличията обхващат различни медицински специалности - от анестезиологията и интензивното лечение до кардиологията, ортопедията, клиничната патология и общата медицина.

Сред наградените е д-р Милен Шопов, специалист по анестезиология и интензивно лечение в Университетската многопрофилна болница за активно лечение "Медика" в Русе. Неговата специалност е от ключово значение при лечението на пациенти в критично състояние, при сложни хирургични интервенции и при оказването на спешна медицинска помощ.

Отличие получи и доц. д-р Йордан Андонов, специалист по ортопедия и травматология в УМБАЛ "Канев". Ортопедите и травматолозите имат важна роля в лечението на счупвания, ставни заболявания и травми на опорно-двигателния апарат, както и във възстановяването на пациентите след операции.

Сред отличените е д-р Олена Пронко, специалист по ушно-носно-гърлени болести в УМБАЛ "Медика". Работата в тази област обхваща диагностиката и лечението на заболявания на слуха, носа, гърлото и свързаните с тях структури.

Награда беше връчена и на д-р Васил Петров, общопрактикуващ лекар в град Борово. Отличаването на представител на първичната медицинска помощ поставя акцент върху ролята на личните лекари, които осигуряват профилактика, проследяване на хронични заболявания и първоначална диагностика на пациентите.

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Признание получи д-р Бистра Йорданова, специалист по клинична патология в Комплексния онкологичен център в Русе. Клиничната патология е съществена част от диагностиката на онкологичните заболявания, тъй като изследването на тъкани и клетки подпомага определянето на диагнозата и избора на подходящо лечение.

Шестият награден медик е д-р Десислава Пенева-Симеонова, кардиолог в МБАЛ "Юлия Вревская" в град Бяла. Кардиологичната помощ е особено важна за ранното откриване, лечението и проследяването на сърдечносъдовите заболявания, които остават сред водещите причини за смъртност в България.

С отличията си Районната колегия на БЛС насочва вниманието към приноса на лекарите от различни специалности и населени места в областта. Сред наградените има както специалисти от големите русенски болници, така и медици, които осигуряват здравни грижи в по-малките общини.

След официалната част пред медицинската общност в Русе беше представена стендъп комедията на Николаос Цитиридис. Спектакълът е подарък от Лечебни заведения "Медика".

Денят на българския лекар се отбелязва ежегодно на 19 октомври - деня, в който Българската православна църква почита свети Иван Рилски Чудотворец. Светецът е смятан за небесен покровител на българските лекари, а датата е утвърдена като професионален празник на медицинското съсловие.

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