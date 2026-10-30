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Жестоко убийство на 60-годишен мъж разследват в Русе. За престъплението е задържан 55-годишен мъж, който има общо 19 предишни осъждания. По първоначални данни на разследващите жертвата е получила над 60 удара, около 30 от които в областта на главата. Подробностите бяха оповестени на съвместен брифинг на окръжния прокурор на Русе Радослав Градев, директорът на ОДМВР-Русе ст.комисар Петър Ванев и наблюдаващият прокурор Стилиян Грозев.

Пострадалият е водел скитнически начин на живот и обитавал заедно с други бездомни хора два изоставени фургона в района на улица "Цветница" в града.

Сигналът за инцидента е подаден на телефон 112 около 01:30 часа на 28 октомври. Първоначалната информация била за възникнал битов скандал между бездомни лица.

На място незабавно е изпратен полицейски екип. 36-годишен мъж отвел служителите на реда до пострадалия. Той бил открит в съзнание, но в изключително тежко и безпомощно състояние. По тялото му имало множество прободно-порезни рани и тежки травматични наранявания по главата и тялото.

Мъжът бил транспортиран с медицински екип до болнично заведение, където по-късно починал от получените травми.

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При извършените огледи на местопроизшествието са събрани биологични следи и веществени доказателства. Сред иззетите предмети са нож и гаечен ключ, за които разследващите предполагат, че са използвани при нападението.

Според първоначалните данни на разследването над 60 удара са били нанесени на жертвата, като около 30 от тях са били в областта на главата. Предполага се, че част от тежките травми са причинени с твърд предмет, вероятно намерения на мястото гаечен ключ.

Полицията е установила и задържала предполагаемия извършител - 55-годишен мъж. По данни на прокуратурата той е осъждан общо 19 пъти. Сред предишните му престъпления има и грабеж, извършен при условията на опасен рецидив. Последното наказание, което е изтърпял, е било през 2023 година.

От прокуратурата съобщиха, че между обвиняемия и жертвата е имало обтегнати отношения. По данни на разследващите двамата, както и останалите обитатели на фургоните, ежедневно употребявали големи количества алкохол. Точният мотив за престъплението обаче все още не е установен.

За убийството законът предвижда наказание от 15 до 20 години лишаване от свобода, доживотен затвор или доживотен затвор без право на замяна.

Разследването продължава, като предстои събраните доказателства и експертизите да изяснят механизма на нападението, причините за смъртта и конкретната роля на иззетите предмети.

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