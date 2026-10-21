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Полицията в Русенско провери 15 рискови зони, за които има сигнали за възможна търговия с гласове, в рамките на специализираната операция срещу изборните и битовите престъпления, започнала тази сутрин. Най-много проверки са извършени в районите на Бяла и Ветово, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева, предаде БТА.

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Сред резултатите от акцията е установяването на човек, определян от полицията като местен лидер на група с влияние върху изборния процес. Спрямо него се извършват активни полицейски действия за изясняване на фактите и документиране на евентуална съпричастност към престъпления срещу изборните права на гражданите.

Особено внимание е насочено към възможни схеми за финансова зависимост и опрощаване на задължения срещу гласове. За да бъдат предотвратени подобни практики, служителите на реда са проверили 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити на територията на областта.

Проверки са извършени и на двама собственици на фирми в района на Сливо поле с цел недопускане на корпоративен натиск върху избирателите.

До късния следобед полицейските екипи са проверили още 49 души от активния криминален контингент и над 400 моторни превозни средства.

В хода на операцията е установен човек, обявен за общодържавно издирване. Разкрити са и два случая, свързани с притежание на наркотични вещества.

Както вече съобщихме, специализираната акция започна тази сутрин с разполагането на контролно-пропускателни пунктове на ключови места в Русенска област. Полицейските екипи извършват засилен контрол на автомобилния поток и проверки на различни обекти с цел предотвратяване на изборни нарушения и престъпления от общ характер.

От полицията уточняват, че операцията продължава, като работата по установените случаи не е приключила.

Русенско осъмна с мащабна полицейска акция: Поставиха КПП -та на ключови места (снимки)
Виж още Русенско осъмна с мащабна полицейска акция: Поставиха КПП -та на ключови места (снимки)

Полицията в Русенско провери 15 рискови зони, за които има сигнали за възможна търговия с гласове, в рамките на специализираната операция срещу изборните и битовите престъпления, започнала тази сутрин. Най-много проверки са извършени в районите на Бяла и Ветово, съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Сред резултатите от акцията е установяването на човек, определян от полицията като местен лидер на група с влияние върху изборния процес. Спрямо него се извършват активни полицейски действия за изясняване на фактите и документиране на евентуална съпричастност към престъпления срещу изборните права на гражданите.

Особено внимание е насочено към възможни схеми за финансова зависимост и опрощаване на задължения срещу гласове. За да бъдат предотвратени подобни практики, служителите на реда са проверили 16 заложни къщи и дружества за бързи кредити на територията на областта.

Проверки са извършени и на двама собственици на фирми в района на Сливо поле с цел недопускане на корпоративен натиск върху избирателите.

До късния следобед полицейските екипи са проверили още 49 души от активния криминален контингент и над 400 моторни превозни средства.

В хода на операцията е установен човек, обявен за общодържавно издирване. Разкрити са и два случая, свързани с притежание на наркотични вещества.

Както вече съобщихме, специализираната акция започна тази сутрин с разполагането на контролно-пропускателни пунктове на ключови места в Русенска област. Полицейските екипи извършват засилен контрол на автомобилния поток и проверки на различни обекти с цел предотвратяване на изборни нарушения и престъпления от общ характер.

От полицията уточняват, че операцията продължава, като работата по установените случаи не е приключила.

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