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Районна прокуратура в Русе е предала на съд 81 души от началото на годината по обвинения за управление на автомобил след употреба на алкохол. Това съобщиха от прокуратурата.

Войната по пътищата

Последните два случая са отпреди няколко дни. Чуждестранен шофьор е установен и осъден за управление на товарен автомобил с ремарке в град Русе с 2,75 промила алкохол в кръвта. Той е наказан с условна присъда от 18 месеца затвор с три години изпитателен срок. Наложена му е глоба, а шофьорската му книжка е отнета за три години. Тъй като той не е собственик на моторното превозно средство, шофьорът ще трябва да плати в полза на държавата неговата равностойност в размер на 28 000 евро.

При другия случай 49-годишния български неправоспособен шофьор Й. Я. е заловен да управлява моторно превозно средство с 1,77 промила в кръвта. Той е наказан с 16 месеца затвор и глоба. Водачът не е собственик на моторното превозно средство, като по тази причина ще трябва да заплати в полза на държавата неговата равностойност в размер на 1200 евро.

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