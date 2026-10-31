Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Седем товарни вагона, превозващи амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод (ЛВЗ) в Русе.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

При инцидента част от товара се е разпилял, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.

Спряха бързия влак от София за Бургас заради изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово
Виж още Спряха бързия влак от София за Бургас заради изтичане на газ от цистерна на гарата в Карлово

Тя добави, че при огледа на местопроизшествието са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма.

Снимка: БТА

Полицейски служители са иззели проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания.

Снимка: БТА

За изясняване и документиране на инцидента на място е изпратена дежурна оперативна група на полицията, предаде БТА.

Снимка: БТА

По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ районно управление – Русе, съобщи още Малчева.

Снимка: БТА

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп Лайф
Цялата истина за войната между Мелания и Иванка Тръмп
9222
Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки) Корнер
Отличен дебют за Никола Цолов във Формула 1 (снимки)
25599
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги Бизнес
Александър Пулев: Ще има мултимилионни глоби за търговските вериги
7397
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света IT
Хакери на Пхенян са заподозрени за кибератаката срещу най-голямата борса за криптовалути в света
687
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години Impressio
Меч от бронзовата епоха, открит в италианско езеро, е запазил остротата си след 3300 години
1001
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш URBN
Вече не е важно какъв е костюмът ти за Хелоуин, а как ще го покажеш
1354
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ Trip
Проф. Бетани Хюз пред Dir.bg: България e чудо! Ще научим много за света от историята ѝ
5280
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната? Вкусотии
Защо домашната баница спада, след като я извадим от фурната?
1283