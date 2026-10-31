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Седем товарни вагона, превозващи амониева селитра, са дерайлирали в района на Локомотивния и вагонен завод (ЛВЗ) в Русе.
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При инцидента част от товара се е разпилял, съобщи регионалният говорител на МВР в крайдунавския град Даниела Малчева.
Тя добави, че при огледа на местопроизшествието са открити две места с разпиляно бяло гранулирано вещество с общо тегло около 20 килограма.
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Полицейски служители са иззели проби от веществото и от почвата в непосредствена близост до него за извършване на необходимите изследвания.
За изясняване и документиране на инцидента на място е изпратена дежурна оперативна група на полицията, предаде БТА.
По случая е образувано досъдебно производство по описа на Второ районно управление – Русе, съобщи още Малчева.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.