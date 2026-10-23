"Градинка 55.6" между "семейните" общежития в София е част от инициативата "Кръговрат на познанието" на фондация Visionary и се реализира с подкрепата на Банка ДСК

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Обновеното междублоково пространство "Градинка 55.6" между "семейните" общежития в Студентски град беше официално открито на 21 октомври. Проектът се случва с финансовата подкрепа на Банка ДСК и включва озеленяване, открита библиотека и нови съоръжения за отдих, спорт и игра. Това е и кулминацията на инициативата "Кръговрат на познанието" на фондация Visionary, която включва още два мащабни стенописа на фасадите на бл. 55А и бл. 57А и има за цел да вдъхне нов живот на градските пространства чрез обмен на знания и идеи между университети, институции, граждани и артисти.

Снимка: Банка ДСК

Обновеното място е резултат от процес, който обедини студенти, експерти, местни жители, доброволци и представители на районната администрация около обща цел - да създадат по-функционална и приветлива среда, съобразена с ежедневните нужди на хората от квартала. През лятото беше проведено проучване относно нуждите на живущите в общежитията, след което стартира студентски конкурс за обновяване на междублоковото пространство. Последва обсъждане на проекта-финалист, който преди броени дни беше реализиран с участието на хората, които ще използват пространството ежедневно.

По време на официалното откриване Николай Дамянов, директор "Логистика" в Банка ДСК и член на журито в конкурса, връчи наградата на авторите на проекта "Градинка 55.6" - младите урбанисти от УАСГ Георги Стефанов, Мария Георгиева и Яна Петрова. "В Банка ДСК традиционно подкрепяме инициативи, които превръщат добрите идеи в реални промени не някога в бъдеще, а тук и сега. "Кръговрат на познанието" е именно такъв проект, който дава възможност на младите хора да приложат знанията и таланта си, а на местната общност - да има по-активна роля в грижата за средата, в която живее", каза Дамянов.

Снимка: Банка ДСК

Подкрепата за "Градинка 55.6" е продължение на дългогодишната инициатива на Банка ДСК - "Град като хората", която през годините включва преобразяването на градски пространства чрез улично изкуство, обновяването на баскетболно игрище, създаването на пространство за обучение по пътна безопасност във Варна и градски мебели от преизползвани банкови карти край Националната библиотека в София.

Тазгодишното издание на "Кръговрат на познанието" започна през юни с отворена покана към студенти по архитектура, урбанизъм, дизайн, инженерни науки и сродни специалности. Жителите на района при т.нар. "семейни" общежития бяха поканени да споделят чрез анкета и срещи на място как използват пространството и какво би го направило по-атрактивно и полезно за тяхното ежедневие. Събраните знания станаха отправна точка за студентските разработки. След първия етап на конкурса два екипа продължиха да развиват концепциите си с подкрепата на ментори и за реализация беше избран проектът "Градинка 55.6", който беше финализиран през септември след обсъждане с местната общност.

Целта е пространството на емблематичните блокове, известни като "семейните общежития" в Студентски град да предлага по-добра функционалност и повече поводи за срещи и общуване между хората, които живеят, учат и прекарват времето си в квартала. Самите нови съоръжения и подобрения в средата бяха създадени заедно с хората в квартала по време на акция от 16 до 18 октомври, в която се включиха студенти, съседи, доброволци и представители на районната администрация на район "Студентски". Целият процес на развитие на проекта за "Градинка 55.6" се случваше с финансовата подкрепа на Банка ДСК и менторството на сдружение "|Не|Формално" и Imp-Act Agency - специалисти в градските трансформации и плейсмейкинг намеси. Така обменът на знания продължи и на място: студентските идеи срещнаха практическия опит на експертите и участието на хората, които ще използват обновеното пространство.