Започва информационната кампания "Поеми дъх с надежда", която цели да запознае широката общественост с белодробната фиброза, какво представлява заболяването и какви симптоми могат да подскажат диагнозата, както и да напомни на хората да не неглижират здравето си, а да поемат инициативата и да се консултират със своя лекар. Кампанията се организира от Българското дружество по белодробни болести по повод Световния ден и на белия дроб и ще се проведе в края на септември и през октомври 2021 г.

Белодробната фиброза е рядко заболяване, което причинява нарушение на белодробната тъкан, което от своя страна затруднява дишането.1 Много състояния, причиняват белодробна фиброза. В много случаи причината никога не се открива и затова заболяването се нарича идиопатична белодробна фиброза (ИБФ) - инвалидизиращо и животозастрашаващо заболяване, което причинява прогресивно увреждане на белите дробове, затруднено дишане и ограничава количеството кислород, което белите дробове доставят до основни органи в тялото2. ИБФ засяга приблизително 3 милиона души по света3 В някои случаи, прогресията на ИБФ може да бъде по-бърза от тази при рак на белия дроб.4 Пациентите може да развият белодробната фиброза при наличието на редица други заболявания, включително и склеродермия, автоимунно заболяване, което се характеризира с удебеляване или натрупване на съединителната тъкан в тялото, като засегнатите пациенти са предимно хора на възраст между 25 и 55 години и се среща 4 пъти повече при жените, отколкото при мъжете 5-7.

"Ранното и точно поставяне на диагнозата идиопатична белодробна фиброза са ключови за забавяне на прогресията на заболяването и са от решаващо значение за запазване на белодробната функция при тези състояния.", каза доц. Д-р Владимир Ходжев, председател на Българското дружество по белодробни болести. "Установяването на точна диагноза може да отнеме години и може да са необходими множество тестове, за да се изключат други състояния. Ето защо призоваваме хората, ако чувствате умора, имате суха кашлица и прогресиращ задух, задълбочаващ се в последните 3 до 6 месеца, се консултирайте с вашия лекар!", допълни той.

За да насочат внимание на широката общественост към заболяването, и с цел повишаване на познаваемостта му, организаторите инсталираха специално изваяна скулптура на бял дроб, изработена изцяло от лед в градинката пред Народен театър "Иван Вазов".

"Ледената скулптура на бял дроб ще се топи постепенно, с което целим да покажем образно, какво означава прогресивно заболяване, а именно състояние, което се влошава с времето. Идиопатичната белодробна фиброза е прогресивно заболяване, но ранната диагностика би могла да помогне за забавяне на прогресията." каза доц. Ходжев.

Скулптурата ще бъде поставена за 24 часа, като през нощта ще бъде осветена. В близост да нея ще има поставена образователна табела за заболяването, а студенти по медицина ще раздават информационни листовки на място. Допълнителна информация ще има на билбордове в страната и в метрото, както и във Фейсбук на официалната страница на Дружеството и facebook.com/bulgarskodbb и на facebook.com/BoehringerBG.

Въпреки че пациентите имат различен опит в борбата със заболяването, симптомите на белодробна фиброза при всеки един включват задух, постоянна кашлица и умора и.8 Пациентите обикновено пренебрегват симптомите на белодробна фиброза, понеже ги смятат за признаци на остаряването, а лекарите смятат, че тези симптоми се отнасят към други често срещани респираторни заболявания. Двете неща взети заедно водят до по-бавно поставяне на правилната диагноза.9

Диагностицирането на заболяването и започване на адекватно лечение могат да отнемат много време, а това от своя страна води до допълнителна фрустрация на пациентите и техните близки. 9,10

"Често пациентите провеждат множество изследвания и процедури, което налага посещение при най-малко трима различни медицински специалисти, преди поставянето на точна диагноза. Използваме случая - Световния ден на белия дроб - като повод да повишим информираността за тези заболявания, да насърчим хората да следят внимателно симптомите и състоянието си, и съответно да проведат консултация с лекар специалист по белодробни болести за тяхното състояние.", каза доц. Ходжев

MPR-BG-100092