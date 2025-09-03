В отговор на безпрецедентната ситуация с горските пожари в страната, Фондацията на Кока-Кола ХБК осигури дарение от 200 000 лв. за Националната асоциация на доброволците в Република България (НАДРБ). Средствата вече са преведени към организацията и ще бъдат използвани за закупуване на пожарогасителни високопроходими автомобили, осигуряване на необходимо оборудване и инструменти за справяне с пожари, както и за инициативи за повишаване на обществената готовност при бедствия.

"Климатичните промени водят до все по-чести и разрушителни бедствия, а доброволните пожарникари остават на първа линия в борбата със стихиите. Дарението от Фондацията на Кока-Кола ХБК е ценна и навременна подкрепа, за която изказваме искрена благодарност. Това е важна стъпка към по-добра защита на хората и природата", сподели Ясен Цветков, председател на НАДРБ.

снимка: Кока-Кола ХБК

"Мислите ни са с всички, които всеки ден се борят с опустошителните пожари. В Кока-Кола ХБК България и в цялата ни група вярваме, че когато държавата, бизнесът и доброволците обединят усилията си, можем да постигнем желаната промяна. Нашата подкрепа е пореден ангажимент, превърнат в действие, и искрено се надявам да виждаме все повече примери на солидарност", каза Явор Стефанов, генерален директор на Кока-Кола ХБК България.

България е най-силно засегнатата страна в Европейския съюз от горски пожари за периода 2024-2025 г., според данни от Министерството на околната среда и водите, като през последните месеци в редица региони бе обявено бедствено положение. В тази критична ситуация стотици доброволци от НАДРБ, преминали специализирани обучения, се включиха в усилията за овладяване на пожарите рамо до рамо с професионални пожарникари, военни и спасителни служби. НАДРБ е най-голямата организация, обединяваща доброволните формирования в България, включваща клубове и екипи в цялата страна. Асоциацията подпомага изграждането и укрепването на местни доброволчески отряди, които работят в тясно партньорство с държавните институции и общините за по-бързи и ефективни реакции при извънредни ситуации.

Дарението от 200 000 лв. за НАДРБ е поредна стъпка в дългосрочния ангажимент на Фондацията на Кока-Кола ХБК да бъде надежден партньор на обществата в трудни моменти и да допринася за изграждането на по-устойчиви и сигурни общности. В допълнение към финансовата подкрепа, Кока-Кола ХБК България подкрепя доброволци, борещи се с пожарите, и с дарения на минерална вода.

снимка: Кока-Кола ХБК

Главният изпълнителен директор на Кока-Кола ХБК Зоран Богданович заяви: "Винаги сме готови да застанем до общностите, от които сме част, и да ги подкрепим. Даренията от Фондацията на Кока-Кола ХБК ще помогнат на засегнатите общности в процеса на преодоляването на тези опустошителни климатични събития. Те продължават нашата дългогодишна традиция да допринасяме за общото добро по подходящ и значим начин."

Фондацията на Кока-Кола ХБК е създадена през 2023 г. с мисия да подкрепя общностите в страните, в които компанията оперира, като предоставя грантове за неправителствени организации в четири основни направления - общностна устойчивост и подпомагане при бедствия, достъп до чиста вода, икономическо овластяване на младите хора и кръгова икономика. Миналата година фондацията финансира редица проекти, включително инициативи за възстановяване след тежките наводнения в редица държави. В рамките на продължаващата си мисия, тя обяви дарения на обща стойност 2.3 млн. евро за подпомагане на местните общности в Гърция, Кипър, България и Румъния след опустошителните пожари и наводнения, включително за възстановяване на естествени гори и засилване на устойчивостта чрез оборудване и обучение на доброволци.

