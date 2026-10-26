1187 Снимка: ВСУ „Черноризец Храбър“

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Кулокранове от спагети с височина най-малко един метър ще конструират участниците в XII Национално състезание за креативни умения "Varna Spaghetti Engineering". Надпреварата ще се проведе на 31 октомври 2026 г. в Учебно-спортния комплекс на Варненския свободен университет "Черноризец Храбър". Организатор е катедра "Строителство на сгради и съоръжения" към Архитектурния факултет, отличен с награда "Варна" през 2026 г.

В състезанието ще се включат 15 отбора от професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия във Варна, Шумен, Бургас, София, Велико Търново, Стара Загора, Хасково и Кърджали. Всеки екип обединява трима ученици и един студент-консултант от специалностите "Строителство на сгради и съоръжения" и "Архитектура".

"С всяко издание на "Varna Spaghetti Engineering" поставяме пред участниците все по-сложно предизвикателство, което изисква не само технически умения, но и задълбочени STEAM познания и креативно мислене. Целта е да покажем, че инженерното мислене започва с осъзнаване на основите на устойчивостта - дори когато материалът е толкова крехък, колкото спагетите", споделя доц. д-р инж. Дария Михалева, ръководител на катедра "Строителство на сгради и съоръжения".

Участниците ще разполагат с три часа, за да проектират и изградят носеща конструкция на кулокран, способен да повдига товари. Всеки отбор ще получи еднакъв комплект материали, сред които килограм спагети и силикон.

Снимка: ВСУ „Черноризец Храбър“

Кулокрановете ще бъдат изпитани с товари с тегло по 300 грама. Журито, в което участват представители на камарите на строителите, на архитектите и на инженерите в инвестиционното проектиране, както и на строителния бранш, ще оценява кулокрановете по четири критерия - сложност, икономичност, носимоспособност и оригиналност.

Официалното откриване ще започне в 9:30 ч., на 31 октомври 2026 г., а състезателната част ще продължи от 10:00 до 13:00 ч. Следобед програмата предвижда измерване на показателите на конструкциите и презентации на отборите пред журито. Награждаването и закриването са насрочени за 17:00 ч.

През годините задачите стават все по-нестандартни. През 2023 г. победител беше кула от спагети с височина 282 сантиметра, през 2024 г. мост от 800 грама спагети издържа натоварване от 12,5 килограма, а миналата година учениците от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия в Шумен спечелиха първото място с плоска покривна конструкция, поддържана само от една колона и издържала натоварване от 900 грама.