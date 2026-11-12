Снимка: iStock by Getty Images Тенденции в оформянето на дворове през 2027 г.

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Практични настилки, естествени цветове и лесна за поддържане зеленина - това са решенията, които се очаква да определят облика на дворовете през 2027 г. Външното пространство все по-често се оформя като продължение на дома, с удобни места за почивка, хранене и игра. Целта е дворът да изглежда добре и да служи на семейството години наред, без да изисква постоянни грижи.

Какво променя дизайна на двора?

Собствениците на къщи все по-рядко гледат на двора като на декоративна площ, която само се поддържа. Той се използва всеки ден - за работа на открито, игра с деца и вечери със семейството и приятели. Затова при планирането му удобството има също толкова голямо значение, колкото и визията.

Климатът също влияе на избора. Проливните дъждове и горещите летни месеци карат хората да търсят повърхности, които отвеждат водата, и растения, които дават сянка. Така естетиката и функционалността вече се планират заедно, а не поотделно.

Водопропускливи настилки и естествени текстури

Настилката задава облика на двора, но трябва да отговаря и на ежедневното натоварване. Сред водещите решения се открояват:

Водопропускливи павета

При правилно изградена основа позволяват на дъждовната вода да се просмуква в земята и ограничават образуването на локви.

Естествени цветове и текстури

Сивите, пясъчните и землистите нюанси се съчетават лесно със зеленината и фасадата, а текстурите с облик на камък допълват естественото излъчване.

Широкоформатни плочи

Придават изчистен вид на терасата и пространството около басейна, с по-малко видими фуги.

Комбинации от материали

Бетонът, чакълът, дървото и тревните фуги помагат да се разграничат отделните зони без огради и прегради.

Изборът обаче не се изчерпва с цвета и формата. Автомобилният подход изисква по-здрава конструкция от пешеходната пътека. Специалистите от Rubikon Beton съветват настилката да се съобрази с предназначението на зоната, като се обърне особено внимание на основата и качеството на полагане.

Зеленина с по-малко грижи

Част от големите тревни площи отстъпват място на многогодишни растения, декоративни треви и ароматни билки. Подходящите за местния климат видове могат да намалят нуждата от поливане и поддръжка, а цъфтящите растения привличат пчели и пеперуди.

Дърветата се разполагат така, че да засенчват къта за почивка или южната фасада. В малките дворове повдигнатите лехи, сандъците и вертикалното озеленяване оставят повече свободно място за движение.

Осветление и удобства на открито

Добре подбраното осветление прави двора удобен и след залез. То се планира заедно с алеите и озеленяването според предназначението на всяка зона:

вградени LED светлини в стъпалата и бордюрите;

соларни лампи покрай пътеките;

топла светлина над масата за хранене;

акцентно осветление на дървета и храсти;

лампи със сензори за движение при входа и паркоместата.

За приятна атмосфера са важни не само цветът на светлината, но и силата и посоката ѝ. Осветителните тела трябва да осигуряват видимост, без да заслепяват или да светят към съседите. Кабелите и захранването се предвиждат преди полагането на настилката, за да се избегне последващо разкопаване.

Перголите, летните кухни и кътовете с огнище допълват пространството и позволяват то да се използва през повече месеци от годината.

Водещата посока за 2027 г. е двор, съобразен с ежедневието на хората, които го ползват. Устойчивите материали, подходящите растения и внимателното планиране създават приятно място за живот и спестяват ненужни преработки.