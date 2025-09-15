Тази есен в Болница ВИТА: Подари си свеж поглед към света
Поради изключително високия интерес миналата година, Болница ВИТА отново обявява специални цени за корекция на горен клепач (блефаропластика).
От 9 септември до 31 октомври 2025 г. пластичните хирурзи д-р Наталия Ненкова и д-р Елена Бенкова ще извършват прегледи и консултации в База 2, бул. "Филип Кутев" 10. Пациентите, които преминат преглед през посочения период и решат да направят оперативна корекция на горен клепач до 31 март 2026 г. ще могат да се възползват от специална цена - 2 500 лв./ 1 278,23 € , вместо стандартните 4 000 лв./ 2 045,17 €.
Записвания: тел. 02 45 22 000 или онлайн на vita.bg
Какво представлява блефаропластиката?
Това е хирургична процедура за стягане на отпусната кожа на горните и долните клепачи. Горната блефаропластика освежава погледа, премахва усещането за тежест и осигурява дълготраен ефект. Възстановяването е бързо - хематомите и отоците обикновено отшумяват до две седмици.
Препоръчва се за пациенти над 35 години.
Период на валидност на ценовото предложeние: от 9 септември 2025 до 31 октомври 2025 г. (включително)
Условия за ползване на отстъпката:
- Прегледите се провеждат след предварително записан час.
- Операцията се заплаща на касата на МБАЛ ВИТА База 2 след извършена консултация и определена дата, след записването на дата за операция.
- Отстъпката в цената важи само за посочения период.
- Върху намалените цени не се начисляват никакви допълнителни отстъпки.
- Ценовата отсъпка е валидна само за пациенти, преминали преглед през периода 9.09 - 31.10.2025г.
- Операцията трябва да бъде извършена до 31 март 2026 г.
Болница ВИТА си запазва правото на промени в условията при възникване на непредвидени обстоятелства.
Място на провеждане: Отделение по Пластично-възстановителна и естетична хирургия на МБАЛ ВИТА, адрес: бул. Филип Кутев 10.
