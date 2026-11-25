Монументът ще бъде издигнат на площад „Св. св. Кирил и Методий“, а Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ ще дари седемте бронзови фигури

23 Снимка: ВСУ „Черноризец Храбър“

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Специализираният експертен съвет по изобразителни изкуства към Министерството на културата даде положително становище за изграждането на паметник на Светите Седмочисленици във Варна. На днешното си заседание експертите разгледаха и одобриха проекта и макета на монумента, който ще бъде разположен на площад „Св. св. Кирил и Методий“, в близост до Катедралния храм „Св. Успение Богородично“.

Концепцията беше защитена пред съвета от авторите – скулптора доц. д-р Николай Нинов и арх. Марин Велчев. В представянето участваха президентът на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ доц. д-р Красимир Недялков, арх. Калин Велчев и председателят на сдружение „Български родолюбци“ Артак Казарян.

Инициативата за паметника е на сдружение „Български родолюбци“, подкрепена е от над 30 организации и се реализира с благословението на Варненския и Великопреславски митрополит Йоан, който подкрепи проекта и призова за единомислие в това „народополезно, духовно и сакрално дело“.

Снимка: ВСУ „Черноризец Храбър“

Основен дарител и част от инициативния комитет е Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“. По повод своята 35-годишнина университетът ще дари седемте бронзови фигури на светите братя Кирил и Методий и техните ученици Климент, Наум, Горазд, Сава и Ангеларий.

„Светите Седмочисленици са духовен ориентир за просветата, силата на духа и вярата, че знанието изгражда народи и държави. Вярвам, че този паметник ще остане за поколенията като израз на уважение към българската култура и като послание, че без знание, духовност и историческа памет няма бъдеще“, коментира президентът на ВСУ „Черноризец Храбър“ доц. д-р Красимир Недялков.

Творческият екип е тясно свързан с университета – автор на скулптурната композиция е преподавателят доц. д-р Николай Нинов, архитектурният проект е дело на възпитаниците на ВСУ „Черноризец Храбър“ арх. Марин Велчев и арх. Калин Велчев, а типографията е поверена на шрифтовия дизайнер ас. Ани Димитрова, също преподавател в университета. Инженерният проект е разработен от арх. инж. Петър Тасев.

Реализацията на монумента вече има и местна институционална подкрепа. На 28 май 2026 г. Общинският съвет във Варна одобри изграждането му и възложи на кмета на район „Одесос“ да предприеме необходимите действия по съгласуване и разрешаване. След завършването си паметникът ще бъде дарен на Община Варна.