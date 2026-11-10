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Водещата верига за дома и градината Практикер започва своята най-дългоочаквана и мащабна кампания за годината Black Friday Супер оферти. В периода от 10 до 30 ноември 2026 г. потребителите ще могат да се възползват от отстъпки до -50% на стотици продукти от богатия асортимент на веригата. Специалните предложения обхващат всички категории като електроинструменти и машини, материали за строителство и ремонти, стоки за градината, както и актуални сезонни артикули, осигуряващи практични и надеждни решения за дома през цялата година. Кампанията е валидна във всички хипермаркети Практикер, на praktiker.bg и в Praktiker app.

Black Friday Супер оферти е подготвила редица възможности за професионалните майстори в ремонтите. Една от тях е акумулаторна бормашина DeWALT DCD86MM2T-QW McLaren, която е намалена от 299,99 евро на 239,99 евро. Тя е с 2 бр. батерии и 90.00 Nm максимален въртящ момент. Друго предложение е акумулаторен комплект Bosch Professional GDX 18V-285 + GSB 185-LI 18 V, който включва ударна бормашина, безчетков гайковерт и два броя батерии. Той е намален от 269,99 евро на 209,99 евро. За подредбата на инструменти и материали се отличава металният стелаж KTN 180x100x40 см, сега е на цена 18,40 евро, който е с пет рафта и товароносимост до 175 кг.

Снимка: Praktiker

От Практикер са помислили и за желаното обновяване на банята. Сред акцентите е моноблок Inter Ceramic Cleanform, който е намален от 69,99 евро на 48,99 евро. Той е с хоризонтално оттичане и 6 л капацитет на казанчето. За надеждната и устойчива основа на всеки ремонт веригата включва в селекцията си и лепило за плочки Ceresit CM 16 GEL. То е намалено от 12,49 евро на 10,59 евро.

Снимка: Praktiker

Black Friday Супер оферти идва с идеалните решения за реализирането на мечтаната всекидневна. Сред предложенията е ламинираният паркет Krono Original Дъб Монтанара, който е намален от 18,59 евро кв.м на 12,99 евро кв.м. С дебелина 8 мм и красива дъбова шарка, той придава усещане за естествен уют и завършеност на стаята. Сред намалените артикули с -50% в кампанията е LED плафон V-TAC 120W Ф50, който е с дистанционно управление и превключване на цветната температура между 3000 K и 6500 K, а яркостта му се задава плавно. Сега е на цена 39,49 евро. За осигуряването на топлина през зимните месеци, едно от предложенията е конвектор Tesy CN 03 300 MIS F HeatEco, който е намален от 132,90 евро на 103,66 евро. Той е практичен, тъй като може да отопли стая до 32 m², да бъде позициониран на под или монтиран на стена, а металният корпус е с влагозащита IP24 и е допустим за баня.

Снимка: Praktiker

С наближаването на коледните и новогодишните празници подготовката за семейните събирания е в разгара си. За празничното меню в кампанията е включен и комплект съдове за готвене Tefal Duetto+ G732SA55, който гарантира безкомпромисно кулинарно качество на трапезата. Той е намален от 153,30 евро на 99,65 евро. А за завършена приказна атмосфера в дома, акцент е светещата елха с пайети Eurolamp 150 см, която ще донесе истински коледен блясък и настроение в очакване на празниците. Тя е намалена от 23,00 евро на 14,95 евро.

Снимка: Praktiker

За още по-голямо удобство Практикер предлага услугата "Купи онлайн и вземи от магазин", която позволява бързо и лесно получаване на избраните артикули от удобен за клиента обект. В рамките на кампанията, всички желани продукти на стойност над 180 евро могат да бъдат закупени на изплащане на 10 равни вноски с 0% лихва, с 0 евро такси и с 0% ГПР. С фокус върху удобството и грижата за своите клиенти, Praktiker app става практичен дигитален помощник за пазаруване. Чрез добавяне на желани продукти в секцията "Любими" и активиране на известията потребителите научават първи за актуалните промоции и най-добрите оферти.

Актуалните промоционални предложения са налични във всички хипермаркети Практикер, на praktiker.bg и в Praktiker app.

 

За Практикер:

Практикер е утвърден лидер в сектора на специализираните хипермаркети за дома и градината, предоставящ на своите клиенти богат избор от продукти, професионална консултация и разнообразие от услуги. С над 20 години опит на българския пазар към момента веригата разполага с 18 обекта в 15 града в страната, онлайн магазин и приложение Praktiker app. Над 1800 служители се грижат за изключителното клиентско преживяване и успешното развитие на компанията.

Съдържание на: Praktiker
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