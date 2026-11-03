Снимка: iStock by Getty Images Отопление на няколко стаи с климатик: какви са вариантите?

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Когато трябва да се отопляват няколко отделни помещения, има няколко възможни решения. Най-сигурният вариант е всяка основна стая да разполага със собствено, правилно оразмерено вътрешно тяло. Това може да бъде реализирано както с отделни климатични системи (сплит системи), така и с мултисплит система с едно външно и няколко вътрешни тела.

При подходящо разпределение на жилището е възможен и друг вариант, един климатик да отоплява или да подпомага отоплението на повече от едно помещение. Тогава особено значение имат мощността, мястото на вътрешното тяло, посоката на въздушната струя и свободното движение на въздуха между стаите.

Сплит система или мултисплит система?

При отделните сплит системи всяко вътрешно тяло работи със собствено външно тяло. Това осигурява пълна независимост между климатиците и позволява всяко помещение да се управлява самостоятелно.

При мултисплит системата няколко вътрешни тела са свързани към едно общо външно тяло. Това е подходящо решение, когато мястото по фасадата е ограничено или се търси по-малък брой външни тела.

И при двата варианта всяко основно помещение разполага със собствено вътрешно тяло и може да поддържа индивидуално зададена температура.

Кое решение е по-подходящо зависи от конкретния обект, възможностите за монтаж, необходимите мощности и начина, по който ще се използват помещенията. При избора на климатична система специалистите на AirComfort могат да съдействат с насоки за подходящото решение според особеностите на жилището и нуждите от отопление.

Може ли един климатик да отоплява няколко стаи?

Да, при подходящо разпределение това е възможно.

Добър пример е климатик, монтиран в коридор и насочен по неговата дължина, когато от коридора има достъп до няколко помещения. Така въздушната струя може да подпомогне разпределението на топлия въздух към различните стаи.

Често срещана грешка е в малко помещение да се монтира прекалено мощен климатик с идеята, че при необходимост той просто ще намали мощността си. Всеки климатик обаче има минимална отоплителна мощност. Ако топлинните загуби на помещението са твърде малки, машината достига зададената температура бързо и може да започне често да включва и изключва компресора.

По-мощен климатик може да бъде подходящ, когато част от отоплителната му мощност реално се отдава и към съседни помещения. Например въздушната струя може да бъде насочена през постоянно отворена врата към коридор или друга стая.

Ако тази врата бъде затворена, климатикът остава да отоплява само малкото помещение и може да се окаже значително преоразмерен.

Подобна логика важи и при помещение с две или повече отворени врати към други части на жилището. Най-добрият вариант е въздушната струя да бъде насочена към някое от съседните помещения, за да може част от топлината да се отдава директно към него.

Ако това не е възможно, пред вътрешното тяло трябва да има поне 4 метра свободно пространство, без близки стени, високи мебели или други сериозни препятствия, за да може въздушната струя да се развие достатъчно добре и топлият въздух да се разпределя към свързаните помещения.

Затова при отопление на няколко стаи мощността не трябва да се определя само според помещението, в което е монтиран климатикът, а според реалната зона, към която ще се отдава топлина.

Има ли значение дали климатикът е високостенен или подов?

Да. Типът на вътрешното тяло влияе съществено върху разпределението на топлината.

При високостенните климатици топлият въздух се подава от висока позиция и при някои помещения може да има по-осезаема температурна разлика между пода и тавана.

Подовите климатици подават затопления въздух от ниска височина. Така желаната температура се постига по-близо до пода, температурната разлика по височина е по-малка и усещането за комфорт често е по-близко до това при радиаторно отопление.

Когато температурната разлика между пода и тавана е по-малка, въздухът в помещението е по-равномерно затоплен. При отворени врати това създава условия за по-интензивна конвекция между свързаните помещения, което позволява топлината да достига по-добре и до по-отдалечени стаи.

Колко важно е мястото на вътрешното тяло?

Местоположението на климатика е важно, особено, когато се цели отопление на повече от една стая. Въздушната струя трябва да може да се развива свободно и да достига към съседните помещения, без да бъде ограничавана от мебели, шкафове, завеси или други препятствия.

Същевременно не е желателно вътрешното тяло да бъде насочено директно към легло, диван, бюро или друго място, където хората прекарват продължително време.

Кое решение е най-подходящо?

Няма универсален вариант за всяко жилище.

Когато помещенията са отделени и между тях няма добра циркулация на въздуха, най-сигурното решение е всяка основна стая да има собствено вътрешно тяло, чрез отделни сплит системи или мултисплит система.

При подходящо разпределение обаче правилно подбран и добре разположен климатик може успешно да отоплява или да подпомага отоплението и на съседни помещения.

Най-важни са правилният избор на мощност, типът и мястото на вътрешното тяло, разпределението на жилището и свободното движение на въздуха между отделните помещения.