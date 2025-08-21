Министерството на труда и социалната политика (МТСП) осигури 14 млн. лв., с които да бъдат закупени техника и защитни облекла за доброволците и служителите на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", за да бъдат по-добре подготвени при бъдещи бедствени ситуации. Това стана ясно на брифинг на министъра на труда и социалната политика Борислав Гуцанов, главен комисар Александър Джартов - директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", и Ясен Цветков - председател на Националната асоциация на доброволците в България, в МТСП.

Министър Гуцанов обясни, че с осигурените 14 млн. лв. по проекта ще могат да се закупуват защитни облекла, дронове, лодки, тъй като и наводненията създават бедствени ситуации, и друга необходима техника. Ще могат да се използват и за обучения у нас и в чужбина. В какво точно да бъдат разпределени средствата, ще се решава съвместно от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" и Националната асоциация на доброволците в България заедно с Националното сдружение на общините в Република България.

"Не вярвам да има някой, който през последните месеци да не е бил ужасен от поредните пожари и поредното горещо лято. Аз и целият екип на Министерството бяхме много впечатлени от информацията за липсата на нужното оборудване за голяма част от доброволците. А хората искат да помогнат и помагат. Като държава ние трябва да направим всичко възможно на първо място пожарникарите, но и доброволците да бъдат оборудвани, за да могат да запазват живота и здравето си", аргументира министър Гуцанов идеята за проекта, финансиран по Програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС.

Главен комисар Джартов благодари за подкрепата на МТСП и лично на министър Гуцанов. "Една изключително добра сума, която ни помага да мислим следващия път как да сме по-добре подготвени. Предстои в следващите дни с колегите от Асоциацията на доброволците да видим как да разпределим тези средства възможно най-ефективно", коментира Александър Джартов.

Председателят на Националната асоциация на доброволците Ясен Цветков също изказа своята благодарност за подкрепата на МТСП. Той обърна внимание, че осигуреното финансиране показва съвместната работа на държавата и гражданския сектор. "Често ми се налага да обяснявам, че ние не вършим работата на държавата, а сме част от нея. Тази сума е поредното доказателство, че сме резултат от усилията на държавата да има своите доброволци. С това финансиране ще направим сериозна крачка за обезпечаване на доброволците. Ще продължим да работим с Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", каза Цветков.

