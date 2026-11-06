Защо един ритейлър инвестира в образованието на децата, как книгата "На гости на планетата Храна" допълва тази мисия и какво стои зад ангажиментите на Lidl за по-балансирано и осъзнато хранене

2057 Снимка: Lidl

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Как да помогнем на децата да опознаят храната, без всяко ново ястие да се превръща в преговори на семейната маса? Може ли пазаруването да бъде повод за учене, а една детска книга - начало на разговор за хранителните навици? С дългосрочната инициатива #ХраненеСмисъл Lidl работи за по-осъзнато отношение към храната, като съчетава образователни инициативи, експертни партньорства и конкретни действия в продуктовото си предлагане.

Най-новата стъпка е книгата "На гости на планетата Храна", създадена в партньорство с издателство "Мармот" и експерти от "Медицински университет" - Варна и Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина. Тя отвежда малките читатели на приключение из света на храната и допълва образователните проекти на компанията, сред които е и "Фермата на Lidl". До 15 ноември книгата се предлага ексклузивно в магазините на Lidl, като при покупка на плодове и/или зеленчуци за минимум 5 евро в един касов бон клиентите могат да я купят с 50% отстъпка.

За философията зад тези проекти, ролята на партньорствата и отговорността на бизнеса разговаряме с Кристина Наумова, ръководител "Корпоративна социална отговорност" в компанията.

Г-жо Наумова, клиентите очакват от един ритейлър да осигури качествена и достъпна храна на рафта. Защо Lidl реши да излезе извън чисто търговската си роля и да инвестира в промяна на семейните хранителни навици?

Наистина нашата основна отговорност е към качеството и безопасността на храната. Предимството ни е, че голяма част от продуктите на рафтовете ни са наши собствени марки. Това ни дава възможност да поставяме конкретни изисквания към състава им и последователно да подобряваме рецептите им. Работим за постепенно намаляване на добавените сол и захар, ограничаване на нежелани съставки и подобряване на хранителния профил на продуктите. Успоредно с това разширяваме предлагането на пълнозърнести храни и растителни протеини.

Имаме и конкретни стандарти за качеството. Например колбасите от собствените ни марки се произвеждат без механично отделено месо, което означава по-малко подобрители в рецептите. Плодовете и зеленчуците преминават проверки в акредитирани европейски лаборатории за над 800 вида остатъци от пестициди, като прилагаме и вътрешни изисквания - три пъти по-строги от нормативните. В същото време не допускаме употребата на над 300 нежелани вещества още при отглеждането на продукцията.

Това са действия, които клиентът невинаги вижда непосредствено, но са част от работата ни по асортимента, за да можем да предложим на клиентите качествен и достъпен избор за един по-здравословен и устойчив начин на живот.

Но ние осъзнаваме, че ролята ни не може да приключи до касата. Дори да предлагаме качествен и разнообразен асортимент, това само по себе си не означава, че децата ще проявят интерес към новите вкусове, нито че родителите ще имат нужните знания, за да изграждат балансирано меню всеки ден.

Изграждането на балансирано меню обаче звучи като изцяло лична, семейна задача. Как една компания успява да влезе в тази роля и да подкрепи родителите на практика?

Като стъпим на реалните им нужди. През 2024 г. проведохме национални проучвания за хранителните навици на българите и на българските деца. Данните показаха, че близо 90% от българите смятат здравословното хранене за важно, но в същото време мнозина го възприемат като трудно и скъпо. Това разминаване между желанието и ежедневната практика ни показа колко е важно семействата да получават подкрепа. Именно към тази цел са насочени и усилията ни в рамките на дългосрочната ни инициатива #ХраненеСмисъл. От една страна, ние подкрепяме възрастните и родителите чрез повече информираност, практични съвети, рецепти и инициативи като "Говори с експерта", където специалисти по хранене им дават безплатни насоки за балансирано хранене.

От друга страна обаче трябваше да намерим подход и към самите деца. Данните от проучванията ни показаха ясна нужда от допълнителни образователни инициативи - едва 15,1% от децата заявиха, че изучават здравословното хранене задълбочено в училище, докато за близо половината (48,4%) темата се засяга само общо и повърхностно.

Нашето разбиране е, че добрите хранителни навици не се изграждат с лекции, строги забрани или разделяне на храните на "добри" и "лоши". Много по-смислено е да събудим любопитството на децата, да им дадем знания и възможност сами да откриват нови вкусове. Затова и създадохме "Фермата на Lidl", а сега представихме и детската книжка "На гости на планетата Храна".

Казвате, че търсите начин да събудите любопитството на децата. Но как се задържа вниманието им по тема като "здравословно хранене", която обикновено им звучи като скучно задължение? Това ли е задачата на книгата "На гости на планетата Храна"?

Децата възприемат света по различен начин от възрастните. Ние можем да говорим за хранителни съставки, калории и хранителни стойности, но за едно дете тези понятия не са интересни или разбираеми. Увлекателната история обаче може да превърне същите теми в приключение. В "На гости на планетата Храна" малките читатели пътуват заедно с извънземните Пип, Чип и Зипи, срещат различни храни, научават повече за човешкото тяло и откриват връзките между храненето и природата. Книгата включва и рецепти, които родителите и децата могат да приготвят заедно.

За нас най-важното е, че тя не предлага поредния набор от правила. Дава повод за въпроси, разговори и споделени занимания. Едно дете може да прочете за непознат зеленчук, да го потърси следващия път в магазина и после да предложи да го опитат вкъщи. Именно такива малки открития искаме да насърчим.

Снимка: Lidl

Как се роди партньорството с издателство "Мармот" и как гарантирате, че информацията в книгата е едновременно достъпна и достоверна?

За нас беше важно книгата да бъде преди всичко качествено детско издание, а не корпоративен материал, облечен в приказна форма. Затова потърсихме партньор, който разбира детската аудитория и умее да разказва истории, способни да задържат вниманието ѝ. Издателство "Мармот" и творческият екип - авторката Мария Ангелова, илюстраторите Яна Попова и Боян Йорданов - Босилек, както и дизайнерката на книгата Селен Петкова - превърнаха темите за храненето в свят с герои и приключения.

Същевременно в подготовката участваха и експерти от Националната асоциация по практическа диететика и интегративна медицина и Медицински университет - Варна, които допринесоха със своите знания. Това партньорство е много показателно за начина, по който работим в Lidl. Ние можем да бъдем искрата на един проект, да осигурим подкрепа и възможност една идея да достигне до повече семейства, но за нейното качествено реализиране са необходими партньори с различна експертиза - в образованието, медицината, храненето и детската литература. Вярвам, че именно когато тези знания се срещнат, можем да създадем нещо действително полезно за децата.

Илюстраторите Боян Йорданов - Босилек и Яна Попова, дизайнерът на книгата Селен Петкова и авторът на книгата Мария Ангелова Снимка: Lidl

"Фермата на Lidl" вече дава възможност на децата да опознават храната чрез практически преживявания. Как книгата "На гости на планетата Храна" надгражда този подход?

Двата ни проекта имат обща цел, но достигат до децата по различен начин. Във "Фермата на Lidl" ученето започва от непосредствения контакт с природата. Децата могат сами да засаждат, да изследват почвата, да наблюдават растенията, да разберат колко труд и грижи стоят зад храната и най-ценното - да осъзнаят нейното въздействие върху здравето ни и здравето на нашата планета. За много от тях това са първи подобни преживявания. Те могат и да учат в класната стая какво е фотосинтеза, но когато наблюдават развитието на растение, наученото придобива съвсем различен смисъл.

Книгата ни позволява да продължим този разговор и извън фермата. Тя влиза в дома и създава възможност родителите и децата заедно да преоткрият храната. Едната инициатива предлага практически преживявания сред природата, а другата - истории и занимания, които могат да бъдат част от семейното ежедневие.

В желанието ни да подкрепим учителите и децата и в училище започнахме работа и с екипа на Училищна Телерик Академия. Заедно с тях и експерти диетолози разработихме две специални, напълно безплатни теми за "Часа на класа" през платформата БУКИ. Така затваряме целия кръг - от природата и дома до класната стая, като даваме и на преподавателите готови материали да увлекат децата в темата за осъзнатото хранене и за храната като основно гориво за нашето тяло.

Ако трябва да обобщите философията зад всички тези инициативи, каква промяна искате да постигнете?

Бих искала повече семейства да възприемат балансираното хранене не като поредица от ограничения, а като нещо разбираемо и постижимо в ежедневието. За нас това означава да работим едновременно в няколко посоки. Да предлагаме продукти с ясни стандарти за качество, да подобряваме състава на собствените ни марки, да предоставяме полезна информация и да създаваме и подкрепяме инициативи, които развиват знанията на децата.

Към всичко това добавяме и отговорна комуникация. Тъй като децата са много чувствителни към визуални стимули, ние съобразяваме маркетинга си към тях с критериите на Световната здравна организация. Ограничаваме рекламите на неподходящи за ежедневна консумация от тях храни и поставяме любимите им анимационни герои само върху опаковките на продукти, чийто хранителен профил отговаря на стандартите на СЗО. Това не означава, че ги лишаваме от традиционните лакомства за празници като Коледа или Великден, но се стремим да промотираме балансираното хранене.

Разбира се, не очакваме, че само тази стъпка в маркетинга, една прочетена книга, едно посещение във фермата или един разговор с експерт могат мигновено да променят хранителните навици на цяло семейство. Но вярваме, че всяко от тези усилия може да бъде начало - на нов въпрос, на желание да опиташ непозната храна или на разговор за това какво слагаме на масата.