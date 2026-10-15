Снимка: iStock by Getty Images Кръговата икономика в офиса: Какво се случва с употребяваната тонер касета?

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Употребяваната тонер касета не е задължително отпадък. Ако корпусът ѝ е запазен, тя може да бъде почистена, износените компоненти да се подменят, а след това да се зареди отново с тонер. Едва когато възстановяването вече не е възможно, материалите се насочват към рециклиране. Ето как протича този процес и по какви стандарти се оценява качеството на възстановените касети.

Защо употребяваната тонер касета не е отпадък?

През март 2020 г. Европейската комисия прие нов План за действие за кръговата икономика. В него електрическото и електронното оборудване е определено като една от ключовите продуктови групи заради бързо нарастващото количество отпадъци в ЕС. Сред поставените цели са по-дълъг живот на продуктите, възможност за ремонт, повторна употреба и рециклиране.

Принтерите и консумативите също попадат във фокуса на тези политики. През 2023 г. Европейската комисия проведе обществена консултация за бъдещи изисквания за екодизайн на печатащо оборудване и консумативи, в която участваха и представители на сектора за възстановяване на касети.

Причината е следната: корпусът и голяма част от механиката на една тонер касета могат да бъдат използвани в повече от един печатен цикъл. Когато касетата се изхвърли веднага след изчерпване на тонера, заедно с нея се губят и компоненти, които все още могат да бъдат използвани.

Как протича възстановяването на тонер касети?

Възстановяването не е същото като обикновеното презареждане. При презареждането се добавя нов тонер, докато при пълното възстановяване касетата преминава през няколко последователни етапа:

Диагностика

Проверява се състоянието на корпуса и се установява кои компоненти са износени или трябва да бъдат подменени.

Почистване

Остатъчният тонер се отстранява, а вътрешните части и повърхности се почистват.

Подмяна на износените компоненти

Според конкретния модел могат да бъдат сменени барабанът, ролките, почистващите ножове, чипът или други части с ограничен ресурс.

Зареждане и тест

Касетата се зарежда с тонер и преминава през контролен печат, преди да бъде подготвена за повторна употреба.

На българския пазар за този процес се използва и терминът "стриймиране". При възстановяване на тонер касети по този начин корпусът остава в употреба, а се подменят само компонентите, които действително са изчерпали ресурса си.

По какви стандарти се оценяват стриймираните тонер касети?

Качеството на възстановените касети може да бъде проверено по утвърдени стандарти и екомаркировки. Сред тях са:

DIN 33870-1 и DIN 33870-2 - определя изискванията и методите за изпитване на възстановени тонер модули. Първата част се отнася за касети за монохромен печат, а втората - за цветен. Стандартите са насочени към поддържане на стабилно качество през целия експлоатационен живот на касетата;

ISO/IEC 19752 и ISO/IEC 19798 - определят методите за измерване на капацитета съответно на касети за монохромни и цветни принтери;

екомаркировката "Синият ангел" (DE-UZ 177) - при обществените поръчки също могат да бъдат поставяни конкретни изисквания. Шведската агенция за обществени поръчки например посочва DIN 33870 като възможен стандарт за качество при възстановени тонер касети, а като доказателство приема екомаркировки като "Синият ангел" и "Северен лебед".

За един офис най-практично е да провери по какъв стандарт доставчикът изпитва стриймираните касети и дали може да предостави информация или протокол от проведените тестове.

В този контекст кръговата икономика не е просто екологична концепция, а практичен начин офисите да използват по-разумно ресурсите си. Когато решенията за консумативите се вземат според реалното им състояние и проверимо качество, устойчивият подход може да бъде част от ежедневната работа, без компромис с надеждността.