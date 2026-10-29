50% от продуктите са от български производители

229 Източник: Lidl

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Лидл България продължава инициативата "Кошница с грижа" с нова селекция от 32 продукта на намалени цени. Кампанията ще продължи в периода 26 октомври - 22 ноември и включва основни хранителни продукти и стоки за дома. Половината от включените артикули са от български производители.

В новото издание на "Кошница с грижа" клиентите могат да намерят продукти, които присъстват в ежедневното меню на всяко домакинство, като прясно и кисело мляко, сирене, яйца, хляб, месо и зеленчуци, варива и други. Между намалените стоки са прясно мляко "Pilos" (1 л) за 1,09 евро (-20%), пилешко месо за готвене "Порция Свежест" (500 г) за 3,29 евро (-16%), моркови за 1,39 евро на кг (-21%), айвар "Freshona" (550 г) за 2,79 евро (-30%), пресни яйца от свободни кокошки (10 бр., размер М) за 2,49 евро (-16%) и други.

Новата "Кошница с грижа" на Lidl включва и нехранителни предложения за бита, сред които универсален препарат за пране (3 л) - 5,29 евро (-20%) и универсален почистващ препарат (1,25 л) - 2,85 евро (-20%).

Устойчив ръст на търсенето на продуктите в "Кошница с грижа"

Това е шестото издание на инициативата "Кошница с грижа", в която веригата се включи през юни, като на всеки четири седмици предлага минимум 30 продукта. Веригата поддържа стабилна ценова рамка, а средното намаление е приблизително 19-20%, осигурявайки добра достъпност към крайния клиент.

Ръстът на търсенето на конкретните продукти нараства стабилно с всяко следващо издание: от +49% през юни до +81% през октомври. За петте месеца от старта на инициативата включените продукти отбелязват средно 61% ръст като дял от оборота в сравнение с периода преди юни.

Допълнителни ценови кампании през цялата година

Инициативата е част от цялостната политика на Лидл България, чрез която дава възможност за оптимизиране на разходите и осигурява подкрепа за семейния бюджет. Наред с регулярните седмични промоции, отстъпките и офертите в мобилното приложение Lidl Plus, от март 2025 г. до октомври 2026 г. компанията е реализирала още 16 допълнителни ценови кампании. Сред тях са "Lidl сваля цените", "Подаряваме ти ДДС-то", "Трайно ниски цени" и други.