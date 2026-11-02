14 години отлична грижа за простатата в Лейзър Мед

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След 50 простатата естествено започва да се увеличава. При повечето мъже протича без изразена симптоматика, но при някои е свързано с редица неприятни усещания, свързани с уринирането. Затова е важно да познавате оплакванията, произтичащи от увеличената простата, за да знаете кога да се обърнете към уролог.

Доброкачествена хиперплазия на простатата, или ДХП, означава, че простатата увеличава обема си както по отношение на размера, така и на формата. Появата на оплаквания зависи от темпа на растеж на тъканта на жлезата като характерни са:

често събуждане през нощта за уриниране;

усещане, че трябва да се напъвате, за да започнете уринирането;

по-често уриниране през деня;

внезапни позиви за уриниране, които трудно се удържат;

усещане, че пикочният мехур никога не се изпразва напълно.

Не всеки мъж с ДХП се нуждае от лечение. Понякога промените в начина на живот, включващи активно ежедневие, балансирано хранене, здравословно тегло и редовни профилактични прегледи, могат да дадат добър резултат. Когато оплакванията започнат да пречат на ежедневието ви, е време лекарят да се намеси. В първите етапи се препоръчват:

Ограничаване на приема на течности преди лягане.

Медикаменти, които отпускат мускулите около простатата и подобряват струята на урината.

При напредване на състоянието хирургичната намеса е безалтернативна. Лазерната хирургия с ТУЛИУМ ЛАЗЕР 200 вата е водещ метод за изпаряване на простатната жлеза. Технологията работи с най-високи мощност и прецизност и позволява да се оперират всякакви обеми на простатата без значение от наличие на съпътстващи заболявания. Струята на урината отново е силна като в младостта, а честотата на позивите се нормализира. Мъжете, живели с постоянен катетър, го премахват окончателно.

При съмнение за карцином на простатата ФЮЖЪН-биопсия с виртуален навигатор е изследването, което осигурява окончателна диагноза чрез повишена прецизност в откриването и стадирането на заболяването.

При диагностициран простатен карцином интервенцията по отстраняването му се извършвасъс следващо поколение хирургичен робот - Versius®.

В Лейзър Мед - София, Варна и Стара Загора се провежда ПЪЛЕН ПРЕГЛЕД НА ПРОСТАТАТА с включени: консултация с уролог, измерване на обема на простатата, измерване на остатъчна урина, туморен маркер ПСА.

4 филиала в България и Сърбия. Най-голям опит в лазерната хирургия на простатата. Първокласна техника.

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