Социалният център „Св. Стефан“ е сред подкрепените проекти по програма „Капка по капка“, която инвестира 1.5 млн. щатски долара за по-добър достъп до вода и условия на живот в България

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Да имаш достъп до чиста вода, да можеш да си вземеш топъл душ, да облечеш чисти дрехи. За повечето хора това са обикновени неща от ежедневието, за които рядко се замисляме. За други обаче те са недостъпен лукс. А понякога именно от тях започва пътят към самочувствието, доверието в себе си и усещането за достойнство.

Това е една от историите зад програмата "Капка по капка", която подкрепя решения за подобряване на достъпа до питейна вода, санитарни условия и хигиена в България. Сред тях е и социалният център "Св. Стефан" на Каритас София, който от началото на 2026 г. предоставя подкрепа на хора без дом и хора в затруднено положение.

Центърът се намира в столичния квартал "Стрелбище" и предлага нещо повече от възможност за поддържане на лична хигиена. Тук посетителите могат да получат топла храна, чисти дрехи, подстригване, социална и психологическа подкрепа, както и съдействие за достъп до медицински и административни услуги.

За хората, които живеят на улицата, подобно място може да се окаже първата стъпка към промяна, споделя екипът на центъра. Защото социалната изолация често започва със загубата на възможност за задоволяване на най-основните човешки потребности, а преодоляването ѝ изисква не само материална помощ, но и отношение, постоянство и доверие.

Инвестицията

С подкрепата на програма "Капка по капка", реализирана от Фондация BCause в партньорство с JTI, в център "Св. Стефан" са обновени две санитарни помещения, подобрени са приемното пространство и отоплението, извършен е и ремонт на покрива. Това са инвестиции, които създават условия социалната услуга да функционира пълноценно и да достига до повече нуждаещи се.

Екипът на центъра осъществява и мобилни социални дейности, като посещава места, на които пребивават хора без дом. Тази дейност получава допълнителен ресурс благодарение на дарен от JTI автомобил, който подпомага работата на екипа на терен.

От откриването си центърът постепенно разширява обхвата на своята дейност - около 250 души са го посетили поне веднъж. Зад тази цифра стоят различни човешки съдби, но и една обща потребност - някой да подаде ръка в момент, когато справянето с ежедневието се е превърнало в изпитание.

Историята на център "Св. Стефан" показва, че достъпът до вода и хигиена не е само въпрос на инфраструктура. Той е свързан със здравето, социалното включване и възможността човек да възстанови контрола върху собствения си живот.

Програма „Капка по капка“

"Капка по капка" - различни решения на един общ проблем

Проектът на Каритас София е част от значително по-широка национална инициатива.

"Капка по капка" е българската програма в рамките на глобалната инициатива Global WASH на JTI Foundation, насочена към подобряване на достъпа до питейна вода, санитарни условия и хигиена. В България тя се реализира от Фондация BCause в партньорство с българското дружество на JTI, Българската асоциация по водите и Националното сдружение на общините в Република България.

Общият бюджет на програмата за периода 2025-2027 г. е 1.5 млн. щатски долара, като подкрепата обединява три основни направления: грантово финансиране за местни инициативи, възстановяване и изграждане на обществени чешми и подкрепа за социални организации, които работят с уязвими групи.

Програма „Капка по капка“

55 подкрепени проекта в цялата страна

Най-мащабният компонент на "Капка по капка" е грантовата програма, чрез която общини, кметства, неправителствени организации и граждански групи получават финансиране за решаване на местни проблеми, свързани с водата.

Още при първото издание през 2025 г. интересът е значителен - постъпват 104 проектни предложения, като са одобрени 28 проекта с общо финансиране от над 255 000 евро. Те обхващат 17 области и над 110 населени места, като проблемите, към които са насочени, засягат над 250 000 души.

През 2026 г. са подадени нови 82 предложения, свързани с водни проблеми в над 90 населени места и местности. Финансиране на обща стойност над 251 000 евро получават още 22 проекта. Сред подкрепените инициативи има изграждане на сондажи, възстановяване на местни водоизточници и обществени чешми, подобряване на водоснабдяването, въвеждане на водоспестяващи решения и образователни дейности за отговорно потребление.

През ноември 2026 г. е обявено и третото, финално издание на грантовата програма, което предвижда 270 000 евро за местни проекти. Крайният срок за кандидатстване е 15 декември 2026 г.

Програма „Капка по капка“

Малките промени с голямо значение

Проблемите с водоснабдяването в България изискват дългосрочни политики и значителни инвестиции. Но наред с големите инфраструктурни проекти съществуват и множество местни потребности, за които сравнително ограничен ресурс може да има съществено значение.

Общото между подкрепените проекти по програма "Капка по капка" е стремежът да се осигурят конкретни практически решения с пряко отражение върху ежедневието на хората. А в случая на социалния център "Св. Стефан" промяната започва от възможността човек да си вземе топъл душ, да получи чисти дрехи и да бъде посрещнат с внимание и уважение.

Материалът е реализиран съвместно с програма "Капка по капка"