Експерти от канадския Съвет за отговорна игра представиха научни данни и практически насоки за родители, учители и хора, работещи с деца

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Навременният разговор, доверието и информираността на възрастните имат ключова роля за предпазването на младите хора от рисковете, свързани с хазарта. Това бе основното послание на уебинара, организиран от Фондация "Отговорна игра" в началото на 2026 г., по време на който бяха представени най-различни изследвания по темата, както и практически примери за общуване с младежите.

Онлайн събитието проследи как дигиталната среда променя начина, по който подрастващите срещат хазартни механики, кои фактори увеличават тяхната уязвимост и как семейството и училището могат да участват в ранната превенция.

Като лектори в уебинара се включиха Лиза Куперос и д-р Дженифър Рейнолдс от канадския Съвет за отговорна игра (Responsible Gambling Council - RGC), а модератор на разговора бе Роси МакКий, основател и председател на Фондацията.

Снимка: Palms Bet

Когато границата между видеоигрите и хазарта се размива

Една от водещите теми бе промяната в начина, по който младите хора попадат на хазарт. Наред с познатите форми като лотарийни билети, игрални автомати и игри с карти, лекторите разгледаха онлайн и спортните залози, както и наподобяващи хазарт елементи във видеоигрите. Сред примерите бяха т.нар. loot boxes - виртуални пакети със случайни награди, социалните казино игри и залаганията, свързани с електронни спортове.

За да илюстрират връзката между видеоигрите и хазартното поведение, експертите представиха резултати от проучване сред ученици в Онтарио. Според цитираните данни 24% съобщават за хазартно участие по време на видеоигра през последната година, а 18% - за симптоми на проблемно поведение, свързано с видеоигрите.

Д-р Дженифър Рейнолдс обърна внимание на високата уязвимост при подрастващите и също така при младите хора на възраст 18-24 години. По думите й липсата на умения за преценка и самоконтрол, социалният натиск и ранният досег с хазарт са сред основните фактори за негативната тенденция. При пълнолетните към тях се добавя и по-свободният достъп до финансови средства.

"Смятам, че е изключително важно да прекарваме пълноценно време с децата, да разбираме техните занимания и да се опитваме да ги насочваме. Както споменахте, ограниченията за времето също са важни, защото става дума не само за видеоигрите, а за времето, прекарано пред устройствата изобщо.

Според мен, като родител, е изключително важно родителите и учителите да прекарват повече време с децата, да разговарят с тях и да се опитват да ги разбират", сподели Роси МакКий.

Спортните залози и илюзията за контрол

Експертите представиха сравнение на канадски изследвания от 2021 и 2025 г., според което делът на участниците, залагали онлайн на отделни спортни събития, се увеличава от 8,6% на 22,7%.

Особено внимание бе отделено на илюзията за контрол - убеждението, че познаването на даден спорт, отбор или играч позволява сигурно прогнозиране на резултата. Лекторите обясниха, че увереността в собствените знания може да доведе до подценяване на несигурността и риска от загуба.

В представените изследвания залозите на живо, комбинираните залози и залозите върху отделни моменти от играта се свързват с по-висок риск. Влиянието на компанията, употребата на алкохол и бързината на решенията допълват тази картина. Рекламата в социалните мрежи и съдържанието на инфлуенсъри също бяха посочени като важна част от средата, в която младите хора формират нагласите си.

Как да започне разговорът у дома?

Практическата част на уебинара се фокусира върху въпрос, който често затруднява възрастните - как да говорят за хазарта, когато самите те не познават добре новите му форми. Лиза Куперос представи подход, при който темата се въвежда естествено в ежедневието - например при гледане на спортна среща, реклама или обсъждане на видеоигра.

Сред основните насоки бяха задаването на отворени въпроси, изслушването без осъждане и споделянето на факти вместо използването на страха като инструмент. Разговорът може да започне с интерес към това какво детето вижда онлайн и какво обсъждат приятелите му. Целта е то да се чувства спокойно да споделя, включително когато има притеснение или вече е участвало в рискова дейност.

Превенцията е свързана и с развиването на критично мислене - разпознаване на рекламните послания, разбиране на вероятностите и случайността както и осъзнаване, че няма гарантирана печалба. Експертите препоръчват да не се допуска участие на децата в залозите на възрастните, включително чрез използване на техни профили, банкови карти или избор на числа.

Лиза Куперос засегна и езика, с който се говори за хората, изпитващи затруднения. Поставянето на етикети може да създаде срам и да затрудни търсенето на помощ, докато спокойното и подкрепящо общуване запазва възможността за открит разговор.

Тревожност и депресивни състояния: Двупосочната връзка с хазарта

Отделен акцент е връзката между хазартните вреди и психичното здраве. Лекторите разгледаха как тревожността, депресивните състояния и употребата на алкохол или други вещества могат да се преплитат с рисковото поведение. Съществуващите психични затруднения могат да увеличат уязвимостта към хазартни вреди, а проблемното хазартно поведение от своя страна може да задълбочи тези състояния.

Представените данни показаха и отражението на психичните затруднения върху ежедневието на младите хора, включително пропуснати дни в училище или на работа и намалена продуктивност. В този контекст лекторите обърнаха внимание на необходимостта промените в настроението, социалното отдръпване и трудностите в учението да бъдат забелязвани навреме, а разговорът за хазарта да включва и въпроси за емоционалното състояние и достъпа до подкрепа. Засегна се и ролята на семейната среда, включително влиянието на близки, които залагат интензивно и представят това като обичайна част от ежедневието.

Ранните сигнали и достъпът до подкрепа

Уебинарът представи конкретни промени в поведението, които заслужават внимание - необясними искания за пари, липсващи средства, неразрешено използване на банкови карти или внезапни скъпи покупки. Сред обсъдените сигнали бяха още повишена потайност, раздразнителност, отдръпване от семейство и приятели, отказ от любими занимания и влошаване на училищните резултати.

Лекторите представиха примери от канадската система за подкрепа, включително анонимни линии за помощ, училищни консултанти, здравни услуги и родителски групи.

В частта с въпроси и отговори се разгледаха разграничаването на видеоигрите от хазарта, подходът при съмнение, че дете залага, и промоционалните предложения, които могат да насърчават преминаване от спортни залози към казино игри. Постави се и въпросът за криптовалутите и пазарите за прогнози, както и за риска подобни дейности да се възприемат от младите хора като знак за финансова компетентност и успех.

Събитието постави акцент върху превенцията като споделена задача на семейството, училището и общността. Информираността на възрастните, последователните граници и готовността да изслушват младите хора се откроиха като основа за навременно разпознаване на риска и търсене на подкрепа.