"Изток Плаза Инвест" алармира за фалшив сайт и риск от имотни измами с проекта "Родина Резидънс"
Чуйте статията:
Инвестиционната компания "Изток Плаза Инвест" ООД - собственик на емблематичния за София терен на бившия ИПК "Родина" отправи официално предупреждение с отворено писмо към гражданите и бизнеса, за потенциален риск от измами с недвижими имоти, свързани с проекта й, който се реализира на терена -"Родина Резидънс" (Rodina Residence). Поводът е установеният уебсайт rodinaresidence.bg, който неправомерно използва името, информацията и публичната идентичност на реалния инвестиционен обект.
От дружеството-собственик категорично заявяват, че посоченият сайт не е създаден, одобрен или упълномощен от тях. В него се разпространява фалшива, невярна и подвеждаща информация, а чрез вградена контактна форма се събират запитвания за несъществуващи към момента оферти за продажба, което създава реални предпоставки за заблуда на потребителите и потенциални финансови злоупотреби.
"Изток Плаза Инвест" подчертава, че към настоящия момент не е обявявала официално начало на продажбите на имоти в "Родина Резидънс", не са публикували ценови оферти и въпросният сайт или негови представители НЕ СА оторизирани да осъществяват търговска комуникация или да събират лични данни от името на инвеститора. Компанията не носи отговорност за действия-продажби или предоставяне на лична информация, чрез неоторизираната страница.
За да защити правата си и интересите на бъдещите клиенти, компанията вече е подала официална жалба до отдел "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с искане за незабавна проверка и предприемане на действия от компетентните органи. Паралелно с това "Изток Плаза Инвест" са информирали и водещите агенции за недвижими имоти в страната за риска от разпространение на фалшиви оферти за апартаменти и търговски площи от мними представители на инвеститора, които могат неправомерно да се представят за представители или партньори на компанията.
От "Изток Плаза Инвест" призовават всеки, който е получил оферта, покана за плащане или каквато и да е комуникация от лица, представящи се за представители на фирмата във връзка с проекта "Родина Резидънс", незабавно да провери автентичността на информацията директно с компанията на посочените официални контакти:
*Изток Плаза Инвест
* Имейл: [email protected]
* Телефон: 0895 55 54 00
НАЙ
25-годишният шофьор, разцепил мазератито си във Варна, се бори за живот
Граничен полицай с 1,61 промила алкохол е задържан за смъртта на 18-годишната Милена
Пациент преби до безсъзнание лекар, помагал при катастрофата на "Тракия"
Милена и прегазилият я граничен полицай са били в различни компании, нямали никаква връзка
Обвиниха граничния полицай, блъснал и убил 18-годишната Милена. Грозят го до 20 г. затвор
"Лъжата за НАТО": Измами ли Западът Русия и провокира ли днешната война
25-годишният шофьор, разцепил мазератито си във Варна, се бори за живот
Киев отново удари Кримския мост и атакува със стотици дронове Москва
Товарен кораб потъва в нашата икономическа зона на Черно море, екипажът е спасен
Граничен полицай с 1,61 промила алкохол е задържан за смъртта на 18-годишната Милена