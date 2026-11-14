Източник: „Изток Плаза Инвест“ "Изток Плаза Инвест" алармира за фалшив сайт и риск от имотни измами с проекта "Родина Резидънс"

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Инвестиционната компания "Изток Плаза Инвест" ООД - собственик на емблематичния за София терен на бившия ИПК "Родина" отправи официално предупреждение с отворено писмо към гражданите и бизнеса, за потенциален риск от измами с недвижими имоти, свързани с проекта й, който се реализира на терена -"Родина Резидънс" (Rodina Residence). Поводът е установеният уебсайт rodinaresidence.bg, който неправомерно използва името, информацията и публичната идентичност на реалния инвестиционен обект.

От дружеството-собственик категорично заявяват, че посоченият сайт не е създаден, одобрен или упълномощен от тях. В него се разпространява фалшива, невярна и подвеждаща информация, а чрез вградена контактна форма се събират запитвания за несъществуващи към момента оферти за продажба, което създава реални предпоставки за заблуда на потребителите и потенциални финансови злоупотреби.

"Изток Плаза Инвест" подчертава, че към настоящия момент не е обявявала официално начало на продажбите на имоти в "Родина Резидънс", не са публикували ценови оферти и въпросният сайт или негови представители НЕ СА оторизирани да осъществяват търговска комуникация или да събират лични данни от името на инвеститора. Компанията не носи отговорност за действия-продажби или предоставяне на лична информация, чрез неоторизираната страница.

За да защити правата си и интересите на бъдещите клиенти, компанията вече е подала официална жалба до отдел "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) с искане за незабавна проверка и предприемане на действия от компетентните органи. Паралелно с това "Изток Плаза Инвест" са информирали и водещите агенции за недвижими имоти в страната за риска от разпространение на фалшиви оферти за апартаменти и търговски площи от мними представители на инвеститора, които могат неправомерно да се представят за представители или партньори на компанията.

Източник: „Изток Плаза Инвест“

От "Изток Плаза Инвест" призовават всеки, който е получил оферта, покана за плащане или каквато и да е комуникация от лица, представящи се за представители на фирмата във връзка с проекта "Родина Резидънс", незабавно да провери автентичността на информацията директно с компанията на посочените официални контакти:

*Изток Плаза Инвест

* Имейл: [email protected]

* Телефон: 0895 55 54 00