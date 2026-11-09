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АПАРАТНАТА ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ е иновативен метод, приложим при мъже с еректилна дисфункция, простатит и болест на Пейрони. Голямата й популярност на Запад се пренася категорично и в България. Резултатът от терапията е значимо засилване на кръвотока в половата област и трайно подобряване на сексуалните възможности за усещания на висотата на твоите и... нейните очаквания.

Добрата еректилна функция се определя като единен комплекс от спонтанност при възникване на ерекция и способност за задържането й при осъществяване на удовлетворяващ и двамата партньори сексуален акт. И всичко това зависи от... ефективното кръвонапълване на половия член. Затова и при мъже с допълнително увредена кръвоносна система в резултат на сърдечно-съдови заболявания, диабет и хипертония сексуалните нарушения са още по-осезаеми. АПАРАТНАТА ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ въздейства директно върху съдовата мрежа като подпомага израстването на нови кръвоносни съдове и вазоактивни вещества. Така механизмът на ерекцията се възстановява по естествен път трайно във времето.

Как работи? Провежда се серия от неинвазивни процедури. Те се изпълняват по протокол, съобразен с вида на сексуалното нарушение и очакваните резултати. Определя се честотата и броят на импулсите, така че в рамките на лечебния период мъжът да почувства реално подобрение и стабилизиране на сексуалните възможности.

Специално при болестта на Пейрони (изкривяване на половия член) с АПАРАТНАТА ИМПУЛСНА ТЕРАПИЯ изключително успешно се разбиват плаките, които са причина за болезнена ерекция и трудност до невъзможност за реализиране на полов контакт. При простатит – отшумява възпалението и чувството за парене. А при тежки състояния на ЕД медицината разчита на имплантивна хирургия за възвръщане на потентността на мъжа.

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без риск от инфекция;

без риск от разкъсване на сухожилия, което макар и рядко може да се случи при инжектиране на стероиди;

активира естествените оздравителни процеси в организма;

бързо релаксира мускулатурата и подобрява мобилността на ставите.