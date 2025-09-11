Официално беше открит първият за столицата търговски комплекс HOLIDAY PARK. Той е разположен на удобна и леснодостъпна локация в район Красно село на бул. "Никола Мушанов" 149А. Шестият HOLIDAY PARK в страната разполага с над 32 000 кв.м търговска площ и осигурява повече от 500 работни места.

Инвеститор и собственик на търговския комплекс е водещата компания в ритейла и търговските площи "Видеолукс Холдинг", а изграждането му беше реализирано от строителна фирма МСК. След отслужения тържествен водосвет, прерязването на лентата беше направено от Иван Гойчев, зам.-кмет на София, Цвета Николаева, кмет на район "Красно село", Ди Ейч Ким, президент на Samsung Electronics, и Тодор Белчев, председател на съвета на директорите на "Видеолукс Холдинг".

Снимка: HOLIDAY PARK

"С откриването на HOLIDAY PARK Красно село създадохме повече от ритейл парк - изградихме място, което съчетава комфортна среда, която предлага нови възможности както за потребителите, така и за партньорите ни. Това е нашата визия за модерно и отговорно бъдеще, където клиентите намират уникално потребителско изживяване.", сподели Тодор Белчев.

Снимка: HOLIDAY PARK

HOLIDAY PARK Красно село събира на едно място 30 магазина и заведения на водещи български и международни брандове, предлагайки на потребителите удобство и огромен избор при ежедневните и дълготрайните покупки. Сред тях са Технополис, Практикер, Lidl, Decathlon, JYSK, dm, LC Waikiki и други. В отговор на нуждите на съвременните потребители, търговският комплекс осигурява безплатен паркинг с над 550 широки и удобни паркоместа, както и зарядни станции за електромобили. Паркинг зоната е обградена с разнообразна растителност, която не само ще осигурява сянка и прохлада, но и ще допринася за удоволствието при пазаруване. HOLIDAY PARK Красно село е със съвременен двуетажен дизайн, който включва външни ескалатори и просторни тераси. Той разполага и с просторен food court с популярни заведения за хранене - KFC, Burger King, PizzaLab, Miral Foods, сладкарница Неделя. Скоро ще бъде открит и нов модерен ресторант. HOLIDAY PARK има за мисия да превърне пазаруването в приятно изживяване, съчетавайки удобство, забавление и комфорт за всички посетители.

С фокус върху устойчивото развитие, вече са инсталирани фотоволтаични панели върху покрива на хипермаркет Практикер, като тази стъпка предстои за новооткрития Технополис. По този начин обектите ще осигуряват по-голямата част от електрозахранването си чрез екологично чиста, възобновяема енергия.

В напреднала фаза на изграждане са още два модерни ритейл парка в страната HOLIDAY PARK Витоша, до Ikea и Sofia Ring Mall, и HOLIDAY PARK Враца.

Съдържание на: HOLIDAY PARK
ИЗБРАНО
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата Лайф
Ема Хеминг: Мислех за развод с Брус преди диагнозата
15276
Илиан Илиев: Сам пожелах да си тръгна от националния отбор Корнер
Илиан Илиев: Сам пожелах да си тръгна от националния отбор
5306
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета Бизнес
КНСБ алармира за пазарен нонсенс: Във веригите е по-скъпо, отколкото в малките магазинчета
5712
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс IT
НАСА: Открихме възможни следи от древен живот на Марс
7612
Галерия "Сияна Попова" беше официално открита в София Impressio
Галерия "Сияна Попова" беше официално открита в София
3383
Хисаря вече е сред елита на термалните градове на Европа Trip
Хисаря вече е сред елита на термалните градове на Европа
2001
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата Вкусотии
Няколко начина, по които може да консервирате чушки за зимата
812
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци Zodiac
Таро прогноза за септември за зодия Близнаци
3832