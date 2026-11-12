Платформата разкрива още оферти преди началото на 14-ото издание на кампанията, което стартира рано сутринта на 13 ноември

2086 Снимка: eMAG

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Кампанията ще продължи цяла седмица, до 20 ноември

Над 100 милиона броя продукти, предлагани от eMAG и Marketplace търговци на платформата

Genius абонаментът може да бъде купен на половин цена до 22 ноември

Безлихвени вноски с онлайн одобрение – до 20 месечни вноски

Клиентите, които се подготвят предварително в приложението, печелят бонус участия в томбола с множество награди

Остава само ден до eMAG Black Friday – събитието с най-много отстъпки в годината* и награди, – което започва рано сутринта утре, 13 ноември. Кампанията ще продължи цяла седмица – от 13 до 20 ноември, – предоставяйки на клиентите повече време да разгледат офертите и да направят своите поръчки през цялата седмица.

За 14-ото издание на кампанията платформата за електронна търговия и Marketplace търговците ѝ са подготвили над 100 милиона броя продукти на склад и хиляди оферти с най-ниска цена за годината**. Сред тях са над 650 000 бр. смартфони и джаджи (мобилни телефони, смарт технологии, таблети), над 700 000 бр. телевизори, аудио Hi-Fi и фото, над 1 000 000 бр. малки и над 600 000 бр. големи домакински уреди, над 800 000 бр. лаптопи и IT продукти, над 1 000 000 бр. продукти за лична грижа и парфюми, над 1 700 000 бр. автомобилни гуми и артикули за велосипеди, над 10 000 000 бр. продукти за дома и градината, направи си сам/инструменти, над 5 000 000 бр. играчки, детски артикули и продукти за почистване на дома, над 5 000 000 бр. дрехи, чанти и обувки и други.

Снимка: eMAG

Преди старта на кампанията на 13 ноември eMAG разкрива още от избраните Black Friday оферти***:

Телевизор SAMSUNG MiniLED 65M72H (163 см)

100 броя на специална Black Friday оферта

Лаптоп HP OmniBook 3 AMD Ryzen™ 5, 16GB RAM, 256GB SSD

50 броя на специална Black Friday оферта

Телевизор LG OLED Evo 55C62LA (138 см)

50 броя на специална Black Friday оферта

Вертикална безжична прахосмукачка Dyson V8 Cyclone™ + kit

600 броя на специална Black Friday оферта

Хладилник с фризер Beko RCSA406K40DXBN

300 броя на специална Black Friday оферта

Фритюрник без мазнина Tefal Easy Fry&Grill 2 в 1 EY505D15

550 броя на специална Black Friday оферта

Фотоепилатор IPL Philips Lumea BRI940/00

250 броя на специална Black Friday оферта

Велурени боти UGG Ultra Mini Bailey

50 броя на специална Black Friday оферта

Грил тиган Tefal Simply Clean, 26x26 cm

500 броя на специална Black Friday оферта

LEGO® Botanicals – красив букет от розови цветя 10342

100 броя на специална Black Friday оферта

Суха храна за котки Whiskas, риба тон, 14 кг

400 броя на специална Black Friday оферта

Суха храна за кучета Pro Plan, Medium Adult, сьомга, 14 кг

100 броя на специална Black Friday оферта

Всички разкрити до момента продукти могат да бъдат разгледани на специалната подготвителна страница за eMAG Black Friday тук.

Снимка: eMAG

Безлихвени решения за плащане

По време на Black Friday 2026 в eMAG клиентите на платформата ще могат да се възползват от възможността за покупка на вноски без оскъпяване и с онлайн одобрение – 10 месечни вноски за покупки над €149 и 20 месечни вноски за покупки над €299.

Гъвкави решения за доставка и плащане с награди

С помощта на мрежата на SAMEDAY – близо 900 автоматизирани шкафчета easybox и 900 партньорски точки за получаване SAMEDAY Point в над 450 населени места, както и на доставките с куриер до адрес в над 5 200 населени места, eMAG цели да обезпечи доставката на всички Black Friday поръчки (13-20 ноември) до 15 дни от датата на поръчката.

Genius и eMAG Black Friday

В периода от 9 до 22 ноември Genius – абонаментът с опции за безплатна доставка и ексклузивни оферти – може да бъде закупен на половин цена за €7,62. Абонаментът е още по-важен по време на eMAG Black Friday, тъй като дава на клиентите достъп до ексклузивните Genius оферти, предназначени само за абонатите на услугата.

Томбола с множество награди

По време на самия Black Friday клиентите получават по едно участие в томболата на eMAG за всяка регистрирана поръчка на стойност над €50, а бонус участия носи изпълнението на стъпките за подготовка в приложението. Наградите включват:

100 ваучера по €10

25 ваучера по €25

50 ваучера по €50

75 ваучера по €75

10 ваучера по €100

безплатна доставка до easybox

безплатен Genius абонамент

ваучер за 50% отстъпка от годишния абонамент Genius

Запознайте се с пълните правила на томболата тук.

Подготовка за кампанията

eMAG напомня, че броят на предлаганите продукти е предварително определен специално за кампанията и може да не покрие цялото търсене. За удобно и бързо поръчване, платформата препоръчва на клиентите си:

Да инсталират мобилното приложение на eMAG;

Да активират нотификациите;

Да запазят банкова карта за сигурно плащане;

Да добавят желаните продукти в „Любими“;

Да активират своя Genius абонамент за опции за безплатни доставки и ексклузивни оферти.

Новите клиенти могат лесно да се регистрират чрез интерактивното ръководство в приложението или на emag.bg, а тези, които свалят мобилното приложение за първи път, получават ваучер от €5 за първата си поръчка в него на минимална стойност €15.

*Важи само за онлайн платформата eMAG. Твърдението не е валидно за търговци/магазини/компании извън платформата.

**Важи за периода 1.01–12.11.2026 г. и не важи за продукти извън платформата emag.bg. Продукт, чиято продажна цена на eMAG Black Friday е по-ниска или равна на друга негова цена за периода от 1 януари до 12 ноември 2026 г., ще бъде отбелязан със специален бадж „най-ниска цена за годината“. Отнася се само за продукти, предлагани на платформата на еMAG за посочения период, и не включва референции към цени на търговци извън платформата eMAG.

***При отваряне на линковете към Black Friday ще се виждат актуалните цени на продуктите за периода преди кампанията. Black Friday цените ще са видни и актуални от сутринта на 13.11.2026 г. след началото на кампанията до нейния край или до изчерпване на специално определените за нея количества.