Черната пантера се завръща, но този път няма да бъде сама на арената. Три уикенда, два звяра и една голяма битка за най-добрите предложения.

5 Източник: zarimex.eu

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Тази година Черният петък в ZARIMEX няма да бъде просто ден с намаления. Под надслов "Битката на гигантите" ZARIMEX - специализиран магазин за оръжие, ловна екипировка и оборудване - превръща традиционния Черен петък в онлайн събитие, което ще се разгърне в три последователни уикенда с нови предложения и неочакван обрат във всеки следващ рунд.

На 13-15, 20-22 и 27-29 ноември 2026 г. клиентите ще откриват нови предложения, все по-широк асортимент от намалени продукти и отстъпки, които в големия финал ще достигнат до 80%.

А в центъра на всичко стои една позната фигура - черната пантера, която клиентите помнят от предишните кампании на ZARIMEX. Само че този път на арената я очаква достоен противник.

Три рунда. Два звяра. Една арена.

Вместо да разкрие всички предложения наведнъж, ZARIMEX разделя кампанията на три рунда. Всеки от тях продължава от петък до неделя и добавя нов елемент към историята.

Рунд 1: "Познатият звяр се завръща" | 13-15 ноември

Пантерата открива битката с първата вълна от намаления в основните продуктови категории.

Рунд 2: "Появява се достоен противник" | 20-22 ноември

Точно когато изглежда, че пантерата владее арената, се появява нов претендент. Кой е той, засега остава тайна. С влизането му в битката се разширява и изборът от марки и продукти на специални цени.

Рунд 3: "Грандиозният финал" | 27-29 ноември

Двата звяра се изправят един срещу друг в решаващия сблъсък. Финалният рунд започва на 27 ноември - датата на Черния петък през 2026 г. - и продължава до неделя. Именно тогава кампанията достига своя връх с най-богатия избор от предложения и намаления до 80%.

"Искахме тази година Черният петък да бъде нещо повече от поредната кампания с проценти. Да има характер, история и причина хората да очакват следващия уикенд. Пантерата вече е добре позната на нашите клиенти, но този път срещу нея ще се изправи достоен противник. Кой е той, ще разкрием на 20 ноември", споделя Иван Йотов, генерален мениджър на ZARIMEX.

От ловна екипировка до високотехнологична оптика

Зад концепцията стои широка селекция от продукти за ловци, спортни стрелци и любители на активностите сред природата.

В различните етапи на кампанията ще участват ловни, бойни и въздушни оръжия, супресори, оптични и термални прибори, ловно облекло, обувки, ножове и разнообразни аксесоари. Сред участващите марки са Sauer, Mauser, Anschütz, Walther, Armsan, Leica, Minox, HIKMICRO, Härkila, Sitka и Percussion - имена, добре познати на ловците и любителите на специализираното оборудване.

Всяка седмица ще носи нови предложения, като конкретните марки и продукти за съответния рунд ще бъдат обявявани при неговото начало. Така клиентите ще имат причина да следят кампанията и през трите уикенда, а не само в деня на традиционния Черен петък.

"Зад двата звяра всъщност стоят много марки и стотици възможности за избор. Искаме всеки да открие нещо, което наистина му трябва - нова екипировка, оптика или аксесоар. А когато казваме "до 80%", това е максималната отстъпка за определени продукти, а не за целия асортимент", уточнява Йотов.

Черен петък само онлайн - с ясни правила за покупка на оръжие

Тазгодишната кампания ще се проведе изцяло онлайн на zarimex.eu. За да се възползват от предложенията, клиентите трябва да имат регистрация в сайта.

Особеност има при покупката на оръжия. Те могат да бъдат поръчани и заплатени онлайн, но не се доставят с куриер. Получаването е лично в магазина на ZARIMEX в София, на бул. "Осми декември" № 1, а в определени случаи - най-късно до 31 декември 2026 г. Необходимо е клиентът да представи документ за самоличност и съответното разрешително, когато законът го изисква.

"Оръжието е отговорност. Затова искаме да се срещнем с клиента лично, да проверим документите му и да отговорим на въпросите му на място. Онлайн кампанията прави покупката по-удобна и дава възможност оръжието да бъде резервирано за определен срок, но не променя отговорността, която носим", подчертава Иван Йотов.

По време на кампанията физическият магазин в София няма да работи на 14, 21, 27 и 28 ноември.

Планирайте покупките си предварително

При толкова много предложения най-добрата стратегия е да знаете какво търсите още преди началото на намаленията.

От ZARIMEX съветват клиентите предварително да разгледат продуктовите категории, да създадат регистрация в онлайн магазина, да определят кои покупки са им приоритет и да се консултират с екипа, ако не са сигурни в избора си.

Всичко важно за Черния петък в ZARIMEX

13-15 ноември: Рунд 1 - "Познатият звяр се завръща"

20-22 ноември: Рунд 2 - "Появява се достоен противник"

27-29 ноември: Рунд 3 - "Грандиозният финал"

Отстъпки: до 80% във финалния рунд

Къде: само онлайн на zarimex.eu , след регистрация

, след регистрация Получаване на оръжия: лично от магазина в София, бул. "Осми декември" № 1, до 31 декември 2026 г., с необходимите документи

Неработни дни за физическия магазин: 14, 21, 27 и 28 ноември

Битката започва на 13 ноември на zarimex.eu. А кой ще дръзне да предизвика черната пантера? Отговорът идва на 20 ноември.