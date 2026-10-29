Черен петък 2026 в ZARIMEX: „Битката на гигантите“ в три рунда с отстъпки до 80%
Черната пантера се завръща, но този път няма да бъде сама на арената. Три уикенда, два звяра и една голяма битка за най-добрите предложения.
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Тази година Черният петък в ZARIMEX няма да бъде просто ден с намаления. Под надслов "Битката на гигантите" ZARIMEX - специализиран магазин за оръжие, ловна екипировка и оборудване - превръща традиционния Черен петък в онлайн събитие, което ще се разгърне в три последователни уикенда с нови предложения и неочакван обрат във всеки следващ рунд.
На 13-15, 20-22 и 27-29 ноември 2026 г. клиентите ще откриват нови предложения, все по-широк асортимент от намалени продукти и отстъпки, които в големия финал ще достигнат до 80%.
А в центъра на всичко стои една позната фигура - черната пантера, която клиентите помнят от предишните кампании на ZARIMEX. Само че този път на арената я очаква достоен противник.
Три рунда. Два звяра. Една арена.
Вместо да разкрие всички предложения наведнъж, ZARIMEX разделя кампанията на три рунда. Всеки от тях продължава от петък до неделя и добавя нов елемент към историята.
Рунд 1: "Познатият звяр се завръща" | 13-15 ноември
Пантерата открива битката с първата вълна от намаления в основните продуктови категории.
Рунд 2: "Появява се достоен противник" | 20-22 ноември
Точно когато изглежда, че пантерата владее арената, се появява нов претендент. Кой е той, засега остава тайна. С влизането му в битката се разширява и изборът от марки и продукти на специални цени.
Рунд 3: "Грандиозният финал" | 27-29 ноември
Двата звяра се изправят един срещу друг в решаващия сблъсък. Финалният рунд започва на 27 ноември - датата на Черния петък през 2026 г. - и продължава до неделя. Именно тогава кампанията достига своя връх с най-богатия избор от предложения и намаления до 80%.
"Искахме тази година Черният петък да бъде нещо повече от поредната кампания с проценти. Да има характер, история и причина хората да очакват следващия уикенд. Пантерата вече е добре позната на нашите клиенти, но този път срещу нея ще се изправи достоен противник. Кой е той, ще разкрием на 20 ноември", споделя Иван Йотов, генерален мениджър на ZARIMEX.
От ловна екипировка до високотехнологична оптика
Зад концепцията стои широка селекция от продукти за ловци, спортни стрелци и любители на активностите сред природата.
В различните етапи на кампанията ще участват ловни, бойни и въздушни оръжия, супресори, оптични и термални прибори, ловно облекло, обувки, ножове и разнообразни аксесоари. Сред участващите марки са Sauer, Mauser, Anschütz, Walther, Armsan, Leica, Minox, HIKMICRO, Härkila, Sitka и Percussion - имена, добре познати на ловците и любителите на специализираното оборудване.
Всяка седмица ще носи нови предложения, като конкретните марки и продукти за съответния рунд ще бъдат обявявани при неговото начало. Така клиентите ще имат причина да следят кампанията и през трите уикенда, а не само в деня на традиционния Черен петък.
"Зад двата звяра всъщност стоят много марки и стотици възможности за избор. Искаме всеки да открие нещо, което наистина му трябва - нова екипировка, оптика или аксесоар. А когато казваме "до 80%", това е максималната отстъпка за определени продукти, а не за целия асортимент", уточнява Йотов.
Черен петък само онлайн - с ясни правила за покупка на оръжие
Тазгодишната кампания ще се проведе изцяло онлайн на zarimex.eu. За да се възползват от предложенията, клиентите трябва да имат регистрация в сайта.
Особеност има при покупката на оръжия. Те могат да бъдат поръчани и заплатени онлайн, но не се доставят с куриер. Получаването е лично в магазина на ZARIMEX в София, на бул. "Осми декември" № 1, а в определени случаи - най-късно до 31 декември 2026 г. Необходимо е клиентът да представи документ за самоличност и съответното разрешително, когато законът го изисква.
"Оръжието е отговорност. Затова искаме да се срещнем с клиента лично, да проверим документите му и да отговорим на въпросите му на място. Онлайн кампанията прави покупката по-удобна и дава възможност оръжието да бъде резервирано за определен срок, но не променя отговорността, която носим", подчертава Иван Йотов.
По време на кампанията физическият магазин в София няма да работи на 14, 21, 27 и 28 ноември.
Планирайте покупките си предварително
При толкова много предложения най-добрата стратегия е да знаете какво търсите още преди началото на намаленията.
От ZARIMEX съветват клиентите предварително да разгледат продуктовите категории, да създадат регистрация в онлайн магазина, да определят кои покупки са им приоритет и да се консултират с екипа, ако не са сигурни в избора си.
Всичко важно за Черния петък в ZARIMEX
- 13-15 ноември: Рунд 1 - "Познатият звяр се завръща"
- 20-22 ноември: Рунд 2 - "Появява се достоен противник"
- 27-29 ноември: Рунд 3 - "Грандиозният финал"
- Отстъпки: до 80% във финалния рунд
- Къде: само онлайн на zarimex.eu, след регистрация
- Получаване на оръжия: лично от магазина в София, бул. "Осми декември" № 1, до 31 декември 2026 г., с необходимите документи
- Неработни дни за физическия магазин: 14, 21, 27 и 28 ноември
Битката започва на 13 ноември на zarimex.eu. А кой ще дръзне да предизвика черната пантера? Отговорът идва на 20 ноември.
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