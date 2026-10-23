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BILLA продължава активната си експанзия в България с откриването на своя 175-и магазин в страната. Новият обект се намира в столичния квартал "Малинова долина", на ул. "Проф. Живко Сталев" № 16В, и предлага над 9000 артикула на търговска площ от 1051 кв. м. Инвестицията в него надхвърля 1.5 млн. евро.

На официалното откриване присъстваха представители на висшия мениджмънт на REWE Group и REWE International AG: Лионел Сук, главен изпълнителен директор на REWE Group, Марсел Харасти, член на борда на REWE International AG, Димитър Пешев и Улф Клевиц -членове на управителния борд на BILLA CEE, както и бордът на директорите на BILLA България - Албена Георгиева, Ваня Динева-Странджева и Давид Ренкер.

"За нас България е пазар с много възможности и BILLA има всички предпоставки да продължи да расте тук. 175-ият ни магазин е добър пример за посоката, в която вървим - инвестираме в модерни магазини, богат и разнообразен асортимент, а най-важната ни инвестиция е тази в хората и в екипа.", коментира Лионел Сук, главен изпълнителен директор на REWE Group.

"Активно разширяваме присъствието си както в големите градове, така и в по-малки населени места в страната. Вярваме, че развитието има смисъл, когато отговаря на реалните нужди на клиентите и прави пазаруването по-достъпно, лесно и удобно за местните общности. За отличното обслужване на магазина ще отговаря екип от 30 служители, обучени в нашата BILLA Академия.", коментира Албена Георгиева, главен изпълнителен директор на BILLA България.

Новият магазин е създаден с фокус върху разнообразието от свежи предложения. Клиентите ще открият месо на обслужване от витрина, специално подбран асортимент от телешко месо и риба и фина селекция от премиум сирена. Както и традиционните за веригата свежи плодове и зеленчуци, отгледани по програмата "BILLA Градини", прясно българско месо "Българска ферма", изпечени на място хляб и закуски, скара и готвени ястия от топлата точка, както и всичко необходимо за дома и ежедневието на съвременния потребител.

За по-голямо удобство обектът разполага със стандартни каси и каси на самообслужване, както и с паркинг. В изграждането на обекта са внедрени и редица енергоефективни решения, като ново поколение CO₂ хладилни инсталации, LED осветление и електронни етикети.

Съдържание на: Billa
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