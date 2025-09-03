70 доброволци - стажанти и ментори от Лятната стажантска програма на Vivacom - дариха своя труд и енергия за облагородяване на Софийския зоопарк. В рамките на шестчасова доброволческа акция те пребоядисаха редица метални огради и освежиха зоните около животните. Така стажантите и менторите на Vivacom допринесоха зоопаркът да бъде още по-приятно място за всички жители и гости на столицата.

Снимка: Vivacom

Инициативата има за цел да насърчи у младите хора чувство за отговорност към средата, в която живеем, и да ги ангажира с дейности, които носят реална стойност за обществото. Доброволческата акция е част от ангажимента на Vivacom към устойчивото развитие и гражданската активност, неделима част от корпоративната култура на компанията.

"Вече 22 години Лятната стажантска програма на Vivacom служи като образователна платформа, която изгражда не само бъдещи професионалисти, но и отговорни млади хора. Тя ги учи да бъдат активни и да се грижат за обществото и природата около себе си. Гордеем се с това, че нашите стажанти посвещават време и усилия на смислени каузи, придобивайки ценен опит, който ги подготвя не само за тяхната кариера, но и за тяхната роля като активни граждани", коментира Малина Чавдарова, Директор "Човешки ресурси" във Vivacom.

Снимка: Vivacom

Участниците се включиха и в специална образователна беседа, водена от представител на Екологичния научно-образователен център към Зоологическата градина. По време на срещата те научиха повече за дългогодишната история на зоопарка - най-старият на Балканския полуостров. Запознаха се и с и любопитни факти относно редки и защитени животински видове, със спецификата на тяхното отглеждане, както и с приноса на институцията за опазване на биологичното разнообразие.

Съдържание на: Vivacom
