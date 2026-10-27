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С тържествена церемония, зрелищни демонстрации и награди в 24-та авиационна база - Крумово бяха отбелязани две годишнини - 65 години от създаването на Авиобазата и 20 години от приемане на хеликоптер AS 532 AL Cougar на въоръжение.

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На плаца бе приет тържественият строй на военнослужещите от командира на формированието бригаден генерал Димитър Павлов, предаде БТА.

В обръщението си командирът припомни, че преди 65 години е създаден 44-ти вертолетен авиационен полк и е поставено началото на българската вертолетна авиация.

Снимка: БТА

По думите му през последните години отговорностите на 24-та авиационна база нарастват и по трите основни мисии на въоръжените сили - мисия отбрана, подкрепа на международния мир и сигурност и принос към националната сигурност в мирно време. Увеличава се не само броят на поставените задачи, но и тяхната сложност, отбеляза той.

Снимка: БТА

Бригаден генерал Павлов изтъкна, че предизвикателствата стават все по-големи, изискванията към подготовката - все по-високи, а общественото значение на дейността им - все по-голямо. В отговор на нарастващите предизвикателства българската вертолетна авиация последователно развива своите способности и затвърждава високо ниво на авиационни специалисти, подчерта той и посочи като доказателство за това успешно проведеното през лятото многонационално съвместно летателно учение Thracian Blade 2026, на което авиобазата бе домакин.

Снимка: БТА

По думите му през 2006 година с приемането на въоръжение на хеликоптер AS 532 AL Cougar е поставено началото на нов етап в модернизацията на българската вертолетна авиация. 20 години, през които българските летци и инженерно-технически състав натрупаха значителен опит, преодоляха много предизвикателства, отбеляза той.

"Това ни даде възможност да разширим оперативните си способности, да усвоим нови технологии и да повишим нивото на взаимодействие с нашите съюзници и партньори", каза ген. Павлов.

Командирът на авиобазата заяви, че тези хеликоптери се нуждаят от модернизация. Догодина ще бъдат подготвени и още два за гасене на пожари.

Снимка: БТА

Ново предизвикателство се окаказаха и мисиите по спасяване и обследване на кораби в Черно море, отбеляза генерал Павлов.

"Като задача е ново, но ние от години водим морска подготовка. Всяка година екипажите от 24-та авиационна база изпълняват такива задачи по търсене и спасяване над морска повърхност. Обучаваме всички пилоти - не само на вертолети, но и на самолети - да оцеляват в морска среда, за да извличат успешно бедстващи хора от морската повърхност. Наистина имаше много по-малко пожари, особено такива големи горски пожари. В сравнение с миналата година можем да кажем, че сме с около 100-150 летателни часа по-малко. Ще продължим да водим усилена подготовка за обучение на нови пилоти за гасене на пожари", каза още бригаден генерал Димитър Павлов.

Снимка: БТА

По думите му развитието на авиацията не се измерва само с възможностите на летателната техника, а и със способността да се използва ефективно и безопасно и да се подготвят хората, на които е поверено нейното бъдеще. Това е последователен и непрекъснат процес, който изисква дългосрочна визия, инвестиции, постоянство и преди всичко - подготвени и мотивирани хора, посочи той.

Във връзка с отбелязването на 65 години от създаването на Авиобаза Крумово бяха връчени грамоти и награди на военнослужещи за постигнати високи резултати при изпълнение на служебните задължения, сред които бе търсенето на оцелели от кораба ABLE, както и на заслужили офицери от запаса.

Снимка: БТА

По време на събитието бяха поднесени венци и цветя пред паметника на загиналите летци и авиационни специалисти, бе почетена паметта им с минута мълчание и падане на колене.

Снимка: БТА

След това имаше демонстрации на изпълнение на различни задачи с хеликоптерите на въоръжение във формированието, както и статичен показ на вертолетна техника.

Снимка: БТА

 
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