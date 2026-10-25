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Избирателната активност на днешните президентски избори се движи значително по-ниско спрямо първия тур на предходния вот през 2021 година, показват официалните обобщени данни на Централната избирателна комисия (ЦИК).

Президентски избори 2026

Към 16:00 часа правото си на глас в цялата страна са упражнили едва 16,04% от избирателите, докато на предишните президентски избори към този час активността е достигала 24,12 на сто - спад от над 8 процентни пункта. Най-висока остава активността в 23-ти МИР в София, където са гласували 25,9% (25,7% по данни на РИК), а най-ниска е в област Кърджали - едва 6,75 на сто.

Данните на Районните избирателни комисии в страната, обобщени от БТА, потвърждават масовия спад на интереса към урните спрямо вота отпреди пет години във всички региони. В област Плевен към 16:00 ч. са гласували 14,8% при 25,7% през 2021 г., като най-активни са били в Белене (18,33%), а най-малко в Пордим (10,49%). Във Варненска област активността е 17,93% при 27,08% на предишния вот, а в Хасково тя е 14,18% спрямо 26,81% през 2021 г.

Сходна е картината във Враца - 16,59% (при 27,96% през 2021 г.), в Ловеч - 15,33% (при 25,7%), в Перник - 16,9% (при 26,89%), в Разград - 11,15% (при 24,01%) и в Ямбол - 16,08% (при 25,54% през 2021 г.). В Софийска област до урните са отишли 18,37%, като най-висока е активността в Правец (23,94%), а най-ниска в Ихтиман (13,63%).

В Пловдив-град са гласували 17,85%, като водещ е район "Централен" с 21,11%, докато в Пловдив-област активността е 13,98%. В Пазарджик до урните са стигнали 13,06%, в Стара Загора - 16,83%, във Велико Търново - 16,96%, в Русе - 16,43%, в Смолян - 16,63%, във Видин - 17,57%, в Добрич - 14,46%, в Силистра - 13,4%, а в Търговище - 11,75%.

Традиционно най-високи стойности в страната отчитат малките общини като Трекляно (48%), Болярово (44,89%), Ковачевци (39%) и Макреш (36,6%), докато най-слаб интерес отчитат в общините Каолиново (5%) и Джебел (5,09%).

Паралелно с официалните данни на ЦИК, социологическите агенции също измериха ниския темп на гласуване. Според агенция "Алфа Рисърч", предоставила данни на БНР, към 16:00 часа активността в страната е достигнала 18,5%, след като към 10:00 ч. бе 3,1%, към 12:00 ч. - 8,6%, а към 14:00 ч. - 13,6%. Данните от exit poll на агенция "Мяра", съобщени по БНР и NOVA, показаха 15,1% към 15:00 часа, 11,3% към 13:00 ч. и 6,6% към 11:00 ч. По-рано сутринта първият официален отчет на ЦИК към 11:00 ч. регистрира едва 5,8% гласували в национален мащаб.

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Социолозите обясняват срива на избирателната активност с натрупана умора и спецификата на вота. Пред БНР Светлин Тачев от агенция "Мяра" коментира, че активността се движи доста по-ниско спрямо първия тур на предходните президентски избори, тъй като това са втори избори за годината след парламентарните, част от основните електорати нямат свои изявени фаворити, а за първи път от 20 години изборите за президент са изцяло самостоятелни.

В ефира на предаването "На фокус" по NOVA социологът от агенция "Тренд" Евелина Славкова също определи активността като изключително ниска и прогнозира, че тя ще доведе до сигурен балотаж, тъй като двете конституционни изисквания за победа на първи тур - над 50% избирателна активност и над 50% подкрепа за победителя - са практически недостижими. Славкова разкри, че екзитполовете показват изненади в подредбата между първия, втория и третия кандидат, като допълни, че събитията от последната седмица - убийството на бизнесмена Слави Бинев и арестите на кметове от ДПС - неизбежно дават своето отражение върху изборния резултат.

Право на глас на днешните избори имат общо 6 590 000 българи, които избират между 27 кандидатпрезидентски двойки, като 46 001 младежи гласуват за първи път. Изборният ден започна в 7:00 ч. и приключва в 20:00 ч., с възможност за удължаване до 21:00 ч. при наличие на чакащи пред секциите. В страната са разкрити 9373 секции с машинно гласуване с общо 11 622 устройства. За българите зад граница са осигурени 613 секции в 60 държави, като най-много са във Великобритания (82), Турция (78), Германия (70), Испания (67) и САЩ (44). Изборният ден в страната протича спокойно, с единични случаи на преминаване към гласуване на хартия поради технически дефекти на машините в отделни секции в Плевенско, Никопол, Силистра, Ямболско и Русенско.

 

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