Връщането на децата на Украйна не е част от преговорния процес, това е условие, което трябва да се изпълни, за да започнат същинските мирни преговори в Украйна. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на брифинг пред български медии в Ню Йорк.

Русия - Украйна

"Нашата позиция е непроменена - ясна и категорична", заяви Желязков. "Териториите, окупирани от Руската федерация в Украйна, както и всички граждани, преминали през така наречените филтрационни лагери, трябва незабавно да бъдат върнати по местата си", добави той.

По-късно днес Желязков ще вземе участие в събитие в кулоарите на Общото събрание на ООН, посветено на връщането на украинските деца от Русия в Украйна. Срещата ще бъде председателствана от украинския президент Володимир Зеленски и премиера на Канада Марк Карни, предава пратеникът на БТА.

Министърът на външните работи Георг Георгиев, който придружаваше премиера, каза в отговор на въпрос за задържания български гражданин в Украйна, че Министерството на външните работи е в "контакт с близките на нашия сънародник".

"Важно е да уточня, че той е с двойно гражданство - и българско, и украинско", обясни Георгиев.

"Пребивавайки на територията на Украйна, спрямо него действат и украинските закони, включително по отношение на мобилизацията", допълни той.

На въпроса дали е имало разговор с президента Румен Радев по темата външният ни министър каза, че "в подобни ситуации популизмът е излишен".

Макрон блокиран в Ню Йорк. Звъни на Тръмп да "разчисти пътя" (видео)
Виж още Макрон блокиран в Ню Йорк. Звъни на Тръмп да "разчисти пътя" (видео)

"Българската държава винаги е действала отговорно и е работила с оглед на положителния резултат, а не за извличане на съмнителни политически дивиденти", заяви той.

Георгиев добави също, че няма информация дали българският ни консул е получил съдействие от украинските власти по въпроса.

ИЗБРАНО
Камелия стана майка за втори път Лайф
Камелия стана майка за втори път
17637
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка" Корнер
Усман Дембеле стана шестият французин, който прегръща "Златната топка"
10719
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди" Бизнес
Бъфет окончателно приключи с китайците от "Би Уай Ди"
4987
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината IT
Ревю: Кой е новият ни фаворит за смарт часовник на годината
10651
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си Impressio
Неофройдистката Карен Хорни била влюбена в брат си
2928
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права URBN
„Разказът на прислужницата“ оживява в София: 40 години размисъл за свобода и права
3879
Как край Кавала се създава българска Ривиера Trip
Как край Кавала се създава българска Ривиера
8297
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан Вкусотии
Набързо: Спагети с чесън, яйца и пармезан
1037
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка? Zodiac
Кои зодиакални знаци са склонни да сключат брак по сметка?
990
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни Времето
Есента започна, очакват ни чувствително захлаждане с 10-15 градуса, студен вятър и облачни дни
3759