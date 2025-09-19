Учението се провежда в български териториални води и има за цел да покаже взаимодействието между морските, въздушните и бреговите сили при реални кризисни ситуации в морска среда

2752 Снимка: БТА

Премиерът Росен Желязков, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов наблюдаваха учение на "Гранична полиция" край Созопол, в което участват четири кораба и над 70 служители на дирекцията.

Снимка: БТА

Учението се провежда в български териториални води и има за цел да демонстрира взаимодействието между морските, въздушните и бреговите сили при реални кризисни ситуации в морска среда, предава БТА.

Снимка: БТА

Според сценария е постъпила информация, че кораб "Магелан" с бордови номер 516 се очаква да навлезе в български води.

Засилено е наблюдението в компонент "синя граница", а дежурните сили са приведени в готовност.

Снимка: БТА

След като корабът не отговаря на сигналите и повикванията, е взето решение към района да бъдат насочени два допълнителни кораба - с номера 525 и 524.

Снимка: БТА

В операцията са включени хеликоптер и безпилотна летателна система "Алфа", която следи движението на кораба в реално време.

Снимка: БТА

Снимка: БТА

По сценарий от "Магелан" се изхвърлят пакети зад борда, в които се предлога, че има наркотични вещества. Плавателния съд, както и екипажът на борда му е задържан.

Когато кажем, че България е външна граница на Европейския съюз към Турция обикновено си представяме оградата и сухоземната част. Трябва да си припомняме, че имаме и морска граница и че тя трябва да се пази толкова адекватно, колкото и сухоземната, каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на брифинг пред медиите, цитиран от БТА.

Днешното учение е за координация и демонстрация на способностите, притежавани от граничните полицаи. Тези учения са полезни в посока на спиране на кораби с наркотици, допълни министърът. По думите му е необходимо политическото ръководство да демонстрира подкрепата си за работата на "Гранична полиция". Митов даде отлична оценка на работата на полицаите. Той добави също, че без добра координация със съседите няма как да се постига този добър контрол на границите.

Снимка: БТА

Министър Митов поднесе съболезнования на близките на починалия вчера полицай по време на протеста пред Народното събрание. Митов посочи, че полицаите няма как да не бъдат преуморени. Полицията е натоварена, работи се усилено по всички фронтове и няма как някои от тях да не се чувстват преуморени. Въпреки това не съм чувал някой да се оплаква или да мрънка, заяви министърът.

На журналистически въпрос защо се е превърнал в най-атакувания министър, Митов посочи, че тази опозиция винаги подозира МВР за всички проблеми и тъй като не е успяла да овладее министерството, се опитват да го атакуват. За съжаление голяма част от опозицията разчита на дезинформация, която пуска сама и за която после набеждава МВР. Така дестабилизира доверието в институциите, допълни Митов.

