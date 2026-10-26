Киев настоява за спешни доставки за системите "Пейтриът" и НАСАМС преди зимата

1631 Снимка: Jens Buettner/dpa viа AP/БТА

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Украйна чака вече близо месец американският министър на отбраната Пийт Хегсет да одобри критично важни доставки на ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски на фона на засилените руски атаки срещу цивилна инфраструктура, предаде Ройтерс.

"Ние чакаме близо месец г-н Хегсет да одобри доставката на ракети за (системите за ПВО) "Пейтриът" (Patriot) и НАСАМС (NASAMS). Инструктирах екипа ни още веднъж да повдигне този въпрос пред американската страна", написа Зеленски в социалната мрежа Екс.

Украинският президент многократно е призовавал Вашингтон да ускори доставките на ракети прехващачи преди настъпването на зимата. Боеприпасите са заявени чрез инициативата PURL (Prioritised Ukraine Requirements List), в рамките на която съюзници от НАТО финансират закупуването на американско въоръжение и оборудване за Украйна.

Според украинските власти забавянето засяга и доставки, за които вече е осигурено финансиране от партньорските държави. Американското одобрение е необходимо заради процедурите за износ и трансфер на произведено в САЩ въоръжение.

По информация на "Киев индипендънт" Хегсет не е отказал официално доставките, но все още не е дал необходимото разрешение.

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Американският държавен секретар Марко Рубио миналата седмица призна, че е възможно да не е била доставена батарея ракети прехващачи и посочи, че забавянето не се дължи на политически причини.

Системите "Пейтриът" и НАСАМС са сред основните компоненти на украинската противовъздушна отбрана. "Пейтриът" е особено важна за прехващането на определени видове балистични ракети, докато НАСАМС се използва предимно срещу крилати ракети, самолети и безпилотни апарати.

Забавените доставки на ракети изострят допълнително напрежението между Украйна и САЩ, което възникна след като американският президент Доналд Тръмп сключи с Русия сделка за дизелово гориво и разкритикува Зеленски за нежеланието на Украйна да прекрати атаките си срещу руски рафинерии.

Недостигът на ракети прехващачи създава допълнителни затруднения за Киев в навечерието на зимата, когато защитата на електроцентрали, подстанции и отоплителни съоръжения е от особено значение. Продължаващите руски удари принуждават украинските сили да изразходват значителни количества боеприпаси, чието попълване зависи от западните партньори.

Зеленски съобщи, че Киев води разговори и с европейски държави и други съюзници, които разполагат със запаси от ракети PAC-2 и PAC-3 за системите "Пейтриът". Въпросът е бил обсъден на специално съвещание с участието на украинския министър на отбраната, главнокомандващия въоръжените сили и външния министър.

Недостигът на ракети прехващачи създава допълнителни затруднения за Киев в навечерието на зимата, когато защитата на електроцентрали, подстанции и отоплителни съоръжения е от особено значение. Продължаващите руски удари принуждават украинските сили да изразходват значителни количества боеприпаси, чието попълване зависи от западните партньори.

През последните седмици Украйна съобщава за затруднения при получаването от САЩ на разузнавателна информация, свързана с руските ракетни удари. Освен това властите в Киев казаха, че "Старшийлд" (Starshield) - военната версия на сателитната услуга "Старлинк" (Starlink) на компанията "Спейс Екс" (SpaceX), е била ограничена в продължение на дни, което е създало пречки пред украинските военни операции и в работата на противовъздушната отбрана на страната.

Според Ройтерс разпореждането за ограничаването на "Старшийлд" е дошло от Белия дом. Ръководството на "Спейс Екс" и американското правителство взаимно си прехвърлят отговорността за ограниченията.

Темата за ускоряването на военните доставки се очаква да бъде обсъдена и на предстоящата през ноември среща на Контактната група за отбраната на Украйна във формата "Рамщайн".

Зеленски подчерта, че вече взетите решения за подпомагане на украинската противовъздушна отбрана трябва да бъдат изпълнени възможно най-бързо, тъй като страната продължава да е подложена на интензивни руски ракетни атаки и удари с дронове.

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