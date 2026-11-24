"От години 400 000 български граждани, жители на морската столица, са потърпевши от политическото влияние на разни икономически групировки", заяви лидерът на БСП

489 Снимка: БТА

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Лидерът на БСП Крум Зарков не приема отстраняването на варненския кмет по начина, по който го осъществи Общинската избирателна комисия, въпреки че има своите забележки към управлението му.

"Истината е, че варненци масово са недоволни от кметуването на Благомир Коцев. Но също толкова истина е, че отстраняването му по този начин - броени месеци преди местния вот - остава много горчив вкус у тях, а и сред повечето българи", написа Зарков във "Фейсбук".

И попита: "Защо? Защото, доста разбираемо, се съмняват в реалните мотиви зад решението на ОИК". Според соцлидера юридическата страна на тези мотиви подлежи на съдебна проверка, тъй че за тях меродавно е само становището на компетентния съд. И в същото време напомня, че политическите последици няма да чакат.

"От години 400 000 български граждани, жители на морската столица, са потърпевши от политическото влияние на разни икономически групировки. Къде със собствено представителство, къде през други партии, именно тези организации фактически управляват града без значение от името на кмета", обобщава Крум Зарков.

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Според него още в следващите дни предстои Общинският съвет във Варна да взема ключови решения и най-вероятно точно тогава ще разберем какво и кой стои зад отстраняването на кмета Благомир Коцев.

Зарков посочва, че по този повод е провел разговори с председателя на БСП-Варна и общински съветник в морския град Павел Раличков, който свиква заседание на Градския съвет на БСП в четвъртък. "Очаквам след него ръководството на варненските социалисти да излезе пред своите съграждани с точна оценка за случилото се и с ясна позиция относно необходимите действия занапред", заявява председателят на БСП.

В понеделник вечерта стана ясно, че ОИК във Варна е решила да бъдат прекратени пълномощията на Благомир Коцев като кмет на общината и анулира издаденото му удостоверение, като за причина бяха посочени граждански сигнали за използван по-голям от разрешеното от закона отпуск, когато кметът на Варна беше в ареста.

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