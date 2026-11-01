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"Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето, а напротив - да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите!".

Президентски избори 2026

Това заяви, след като упражни правото си на глас, лидерът на БСП Крум Зарков.

Социалистът подчерта, че тази цена се плаща от работещите с намалена покупкоспособност, от дребните предприемачи със загубата на препитание, от родителите с бъдещето на децата им.

"Гласувайте и вие", призова Зарков в заключение.

Лидерът на БСП Крум Зарков упражни правото си на глас в 1-во СУ "Пенчо П. Славейков" в София.

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