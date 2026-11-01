Снимка: Пресцентър на БСП
Зарков: Гласувах за президента, който ще смекчава напреженията
Предстоят тежки изпитания пред България и Европа, а цената на конфликтите не се плаща от елитите, изтъкна лидерът на БСП
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"Гласувах за по-опитния, по-подготвения и по-социалния кандидат за президент. Предстоят тежки изпитания пред
България и Европа. Ще има напрежения и конфликти, до нас бушува война. Гласувах за държавен глава, който няма да търси да обостря противопоставянето, а напротив - да го смекчава в името на общото. Защото цената на конфликтите никога не я плащат елитите!".
Това заяви, след като упражни правото си на глас, лидерът на
БСП Крум Зарков.
Социалистът подчерта, че тази цена се плаща от работещите с намалена покупкоспособност, от дребните предприемачи със загубата на препитание, от родителите с бъдещето на децата им.
"Гласувайте и вие", призова Зарков в заключение.
Лидерът на БСП Крум Зарков упражни правото си на глас в 1-во СУ "Пенчо П. Славейков" в София.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.