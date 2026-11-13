Според лидера на социалистите т. нар. почасово броене е неадекватно - помощта за човек с увреждане не познава работно време

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"Добра новина е оттеглянето на промените в Кодекса на труда и Закона за личната помощ, касаещи личните асистенти на хората с увреждания. Аз бях от първите, които разкритикуваха тези промени. Поздравявам мнозинството, че е разбрало и е оттеглило законопроекта. Законодателството на инат нямаше да доведе до нищо добро".

Това заяви в ефира на Дарик радио председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков.

Според него планираното в тази посока законодателство е било сбъркано от самото начало концептуално, а и процедурно. По думите му процедурно, предложената регламентация не е била съобразена с реалностите, пред които са изправени хората, грижещи се за хора с увреждания.

"Те лишаваха асистентите от защити, които макар и минимални, съществуват в Кодекса на труда - минимално заплащане и определени права. Планираше се създаване на договор, чието съдържание не беше известно. Беше ясно само, че няма да влиза в рамките на Кодекса на труда.", обясни социалистът.

Зарков определи и т. нар. почасово броене за неадекватно - помощта за човек с увреждане не познава работно време. Той бе категоричен, че това не е кариерен избор, а съдба. "Едно общество се измерва по това как може заедно да реагира на тази съдба. Да знаем, че сме част от едно общо и когато ни сполети такава съдба, не сме сами.", каза още лидерът на левицата.

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Крум Зарков наблегна, че всичко това е било направено в контекста на една бюджетна процедура, очевидно с финансови аргументи. "Законодателен принцип е, че един законодател, ако е сериозен, не може никога да си позволи да се бори с евентуална злоупотреба с право, като отмени самото право.", коментира той. По отношение на подхода, той заяви, че когато става въпрос за толкова чувствителна и социално обострена тема, не се внасят промени без обсъждане.

Председателят на БСП заяви, че още по време на обсъждането на "аварийния" бюджет стана ясно, че дефицитът е завишен и ще се правят усилия за допълнителни приходи и съкращаване на разходите. "Става все по-отчетлив въпросът и сега, на гърба на кой ще се правят тези усилия - на капитала и корпорациите или на гърба на трудовия човек.", подчерта той. По думите му лош знак са и промените в Кодекса на труда по отношение на осигуряването на хората, работещи на 4 часа, планирани отново без разговор със синдикатите.

Крум Зарков припомни, че и тази власт, както и предходните, е спечелила изборите с обещание да не вдига данъци, което след това всяко едно управление прави. По думите му данъчната ни система трябва да бъде основно преразгледана, за да бъде по-справедлива. "Внушили са на много хора, че промяната на плоската с прогресивна данъчна система задължително означава вдигане на данъци, а всъщност за огромна част от хората това би означавало тяхното намаляване.", обясни социалистът.

На въпрос за Бюджет 2027 Зарков отговори, че за левите хора той е разочароващ, което се усеща както в структурите на партията, така и в левите организации, с които тя е в контакт. "Този бюджет не е нито най-добрият на всички времена, нито е най-лошият. Той е същият не като миналия, а като последните 20. Има и неща, които не са лоши, но има и такива, с които няма как да се съгласим, като намаляването на средствата за образование.", допълни лидерът на левицата.

По думите му бюджетът се вписва изцяло в едно икономическо, неолиберално статукво, което контролира България отдавна и разчита на частната инициатива, за да изтегли обществото ни напред.

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