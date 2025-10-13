Ако наводнението в Елените се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да са 400, коментира регионалният министър Иван Иванов

489 Снимка: Facebook/Даниел Панов

Започват проверки за застроени дерета и речни корита не само по цялото Черноморие, но и във вътрешността на страната. Това обяви в Албена министърът на регионалното развитие Иван Иванов, който участва в срещата на НСОРБ.

"Ако има сигнали за други места извън Черноморието, където има строежи в коритата на реки, също ще бъдат проверени", заяви министърът, цитиран от БНТ. Инспекциите ще бъдат извършвани от РДНСК.

Иванов каза, че са изискани данни от Басейновите дирекции и РИОСВ къде по Черноморието има речни корита, като информацията ще бъде засечена и с кадастъра. Ако някъде бъде установено строителство, ще бъдат взети всички предвидени в закона мерки срещу нарушителите, посочи министърът, предаде БТА.

Иван Иванов е минал днес през Елените на път към Албена и на място е видял опустошението след наводнението на 3 октомври, което взе 4 човешки жертви. Той призна, че е видял апокалиптична картина.

"Ако това се беше случило през активния сезон, жертвите щяха да бъдат поне 400, каза министър Иванов. Според него е важно, че държавата си е на мястото и ще бъде безкомпромисна към всеки такъв казус", заяви министърът.

МРРБ-министърът уточни, че ще бъде премахната незаконната корекция на коритото на реката в Елените, която е довело до образуване на тапа, защото водата не върви по естествения си път.

"Установеното незаконно строителство са извършените строително-монтажни работи, които се намират под хотел "Негреско". Там се е получила една тапа, която е създала това заливане надолу. Аквапаркът няма документи, корекцията на речното корито също. Работа на прокуратурата е да установи дали има виновни лица. Ние сме установили фактическата част, че има незаконно строителство", коментира министърът, цитиран от БНТ.

Дали хотелът на това място ще издържи, Иванов не се ангажира да коментира. Междувременно собственици на апартаменти в предназначената за събаряне сграда твърдят, че това не е хотел, а жилищна сграда и се заканват да съдят държавата, ако им ги разруши.

"Казусът не бих казал, че се задълбочава. Днес РДНСК - Бургас издаде своя акт за констатиране на незаконно строителство, който ще бъде обявен на заинтересованите страни. Следващата стъпка е самата заповед за събаряне на незаконно строителство, което е установено там, а именно корекцията на речното корито и аквапарка, които са построени там", категоричен е министър Иван Иванов.

