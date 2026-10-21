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Правителството възложи на министъра на правосъдието да организира нова процедура за подбор на един кандидат за съдия в Общия съд на Европейския съюз от България, съобщиха от правителствената пресслужба.

Кабинетът "Радев"

След приключване на процедурата кандидатурата ще бъде представена на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз. Съдиите в Общия съд на ЕС се назначават с общото съгласие на държавите членки.

На 7 април Министерството на правосъдието обяви процедура по подбор на двама кандидати за съдии в Общия съд на ЕС, които да заемат местата на действащия съдия Марияна Кънчева, чийто мандат е изтекъл на 1 септември 2025 г., и на Александър Корнезов.

Комисията по подбор, назначена от министъра на правосъдието, определи двама кандидати - Иван Стойнев и Деян Русанов. Процедурата продължи с изслушване на кандидатите пред Комитет, създаден по силата на Договора за функционирането на ЕС. С писмо от председателя на Комитета, България е уведомена, че е дадено положително становище за кандидатурата на Иван Стойнев относно годността му да упражнява функциите на съдия в Общия съд на Европейския съюз. Назначаването му беше одобрено на 30 септември 2026 г. от Конференцията на представителите на правителствата на държавите членки.

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По отношение на Деян Русанов, Комитетът е дал отрицателно становище, поради което едно от местата за български съдия в Общия съд на Европейския съюз остава вакантно. В тази връзка е необходимо да бъде проведена нова процедура за подбор на кандидат за заемане на съответното място, пише БТА.

При първоначалната процедура за подбор 17 кандидати бяха подали заявления за участие, а 13 бяха допуснатите до изслушването. 

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