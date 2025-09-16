Работници на летищата във Варна и Бургас започват символични протестни действия. Причината е неизпълнението на исканията им за изплащане на бонуси за последните три месеца, през които обемът на работа е бил значително завишен. Работниците на двете летища във Варна и Бургас настояват още за повишение на заплатите, съобщи председателят на Федерацията на транспортните работници към КТ "Подкрепа" Георги Николов по БНР и БНТ.

Протестът ще започне символично утре, като служителите ще носят протестни баджове върху работното си облекло и надписи върху транспортните автомобили.

От 44-ма служители на варненското летище през 2006 г. сега там работят 13 души, а от 48 шофьори заетите са 22-ма, каза синдикалистът по БНР. По думите му близо 78% от заетите на варненския аеропорт са се включили в подписката с искане за увеличаване на заплатите и на персонала. В Бургас предстои подписка за присъединяване към нас. 

"Наземно обслужване, чек ин лаборатория, координация, рамп-агенти, шофьори, работилница, чистачки на въздухоплавателни средства. Всички колеги се включиха в подписката", заяви Георги Николов.

"Ние виждаме, че има пътникопоток, а няма кой да обслужва самолетите. Няма обучени хора - 55% от работещите на летището сме пенсионери. Новоназначен човек със средно техническо образование получава нетна заплата малко над минималната", коментира още синдикалният лидер.

Николов цитира официалните данни, че със 17% е увеличен пътникопотокът на Летище Варна, а с 20% - самолетодвижението. Как ще се работи с по-малко хора от 2014 година, попита още той. 

По думите му, ако исканията на работещите на двете морски летища не бъдат удовлетворени - повишаване на доходите, условия на труд, отпуски, почивки, ще преминат към стачни действия.

