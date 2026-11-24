7697 Снимка: Facebook/Снежана Апостолова

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Предатели винаги има. Един човек, който е влязъл от квотата на "Продължаваме промяната"-"Демократична България" в Общинската избирателна комисия във Варна, е гласувал "за" отстраняването на кмета Благомир Коцев. Това заяви пред Нова телевизия заместничката на варненския градоначалник Снежана Апостолова.

Снощи ОИК прекрати предсрочно пълномощията на Благомир Коцев и анулира удостоверението му за избор заради дните му на платен отпуск за времето, в което той бе в ареста.

"Голям абсурд и пълно безобразие е решението на ОИК след една година да реши да разгледа сигнала и да реши, че докато кметът беше задържан, не е бил на работа. В настоящия момент Общинският съвет има право да избере кой да изпълнява длъжността кмет до края мандата и това може да е и общински съветник", коментира Апостолова.

Тя цитира думите на кмета Благомир Коцев, че зад отстраняването му стои Даниел Славов - Дънката, и е свързано с изграждането на тунел под Морската градина, който води до крайбрежната алея, т.нар. Алея Първа, но това не е единствената причина.

"Така нареченият проект за тунел беше включен в един заем, но Благомир Коцев оттегли тази точка от него. Другата причина вероятно са трите имота, които бяха извадени от програмата на общината. Така че през следващата година или в следващите дни, когато ще се прави бюджетът за 2027 г., ще има нова програма за продажба. Вероятно трябва да има подходящ кмет, който да включи необходимите имоти в тази програма", заяви заместник-кметицата на морския град.

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Апостолова обърна внимание и на развитието около проекта за тунела, като посочи, че въпреки оттеглянето му от заема, предложението отново е било внесено по време на заседание на Общинския съвет.

"Искам да отбележа, че проектът за тунела беше изтеглен от заема, но вчера, по време на сесията на Общинския съвет, общински съветник от групата на "Алтернатива на гражданите" стана и предложи отново този проект на стойност 350 хиляди евро да влезе в бюджета. Предложението беше прието с доста голямо мнозинство - мисля, че с 30 гласа "за", допълни заместник-кметът.

Същевременно адвокатът на Благомир Коцев - Николай Владимиров, разясни, че решението на Общинската избирателна комисия подлежи на обжалване пред Административен съд и магистратите могат да спрат изпълнението му до окончателното произнасяне.

"Това означава, че в момента именно съдът ще определя кой всъщност ще бъде кмет на град Варна. Според мен това е жалко и не отговаря на духа на закона. Ще поискаме от съда да спре предварителното изпълнение на решението", коментира юристът.

Според него моментът, в който ОИК се произнася по казуса, не е случаен. Той припомни, че решението е по сигнал, подаден още през миналата година, но комисията се произнася именно сега.

Решението по този казус е въз основа на сигнал от миналата година, подаден от буден младеж от град Варна. Защо именно сега? Разбира се, моментът не е избран случайно. Именно след 13 ноември тази година се влиза в една хипотеза, предвидена в закона, при която Общинският съвет може да избере кой всъщност да довърши мандата на господин Коцев - дали това ще бъде негов заместник, или общински съветник", обясни адвокат Владимиров, цитиран от БНТ.

На въпрос дали Варна има кмет след решението на ОИК, юристът отговори утвърдително, като се позова на издадена от Благомир Коцев заповед за заместване.

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