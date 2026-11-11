Загубили сме 7 млн. лв. от ЕС преди 8 г. заради неизпълнен проект за "умна" система на пътя
Договорите са били подписани по ОП "Транспорт", но не са изпълнени, а сега МРРБ работи по ново задание с бюджетни средства
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Подготвя се задание за проектиране и изграждане на интелигентна транспортна система на автомагистрала "Тракия". Такава е трябвало да имаме още преди няколко години по проект с европари, но той не е бил реализиран, а средствата - изгубени. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия.
Войната по пътищата
"Умната" система включва електронни табла по магистралите, които да предупреждават водачите за рискове на пътя, в това число за намалена видимост поради мъгла, поясни и шефът на АПИ Александър Тодоров пред депутатите. Финансирането на новото задание е заложено в новия бюджет, уточни министърът.
"В момента се подготвя задание, за да може да бъде възложено проектирането и изработването на тази система. Ако бъдем още по-конкретни, ще видите, че в бюджета за 2027 г., който е внесен преди трагичния инцидент вчера, това е залегнало. Това е един изключителен приоритет", заяви Шишков, цитиран от БТА.
Министърът уточни, че проектът за интелигентна транспортна система по оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" (2014-2020 г.) е стартирал още в края на 2016 г. и по него са подписвани договори през 2018 г. и 2020 г. за над 7 млн. лева. Системата обаче не е завършена и предадена навреме, и средствата са практически загубени, добави министърът на регионалното развитие. А през април 2022 г. договорът е прекратен по взаимно съгласие.
Темата беше обсъдена в комисията по повод двете тежки верижни катастрофи на магистрала "Тракия", в едната от които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени и се лекуват в три болници в Сливен, Ямбол и Бургас.
"Тази трагедия трябва да ни обедини да подобрим определени неща, но не и да се нахвърляме, но не и да злоупотребяваме с неверни факти и обстоятелства", подчерта министърът, като обясни, че откакто е на поста, АПИ не е прекратявал такъв договор. Шишков акцентира, че интелигентната транспортна система е изключително важна, за да гарантираме по-безопасно пътуване по нашите пътища.
Заседанието на комисията започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край пътен възел "Зимница". Министър Шишков изрази съболезнования към близките на загиналите.