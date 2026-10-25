Борисов се видя с партийния актив, преди да стигне до урните, Слави Трифонов няма да вземе участие, Доцова пусна бюлетина без репортери

2879 Колаж: Dir.bg

Чуйте статията:

Днес пред урните са както "обикновените" гласоподаватели, наричани още електорат, така и политици от целия спектър и кандидатите за президент и вицепрезидент. Ето за какво декларираха, че са дали своя вот номинираните за "Дондуков" 2, партийните лидери и представителите на управляващите и опозицията:

Илияна Йотова

"Гласувах за това да има справедливост, да има перспектива, да има просперитет и най-вече всички да бъдат мотивирани да работим за България. Гласувах и за това да спрем с разделението и с омразата помежду ни. Ние, българите, повече от всякога се нуждаем от съгласие, от разговор помежду ни, от диалог и от обединение. Гласувах за България", заяви Илияна Йотова, след като пусна своя глас.

"Вярвам, че в България ще има подем. Трябва да има мир, стабилност, сигурност", добави тя.

Снимка: БТА

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Кирил Вълчев

Кандидатът за вицепрезидент на Илияна Йотова гласува в Първа английска езикова гимназия в София, след което благодари на тези, които са пуснали своята бюлетина и призова всички да го направят.

"Аз гласувах Президентството да бъде място за съгласие чрез разговор по важни национални теми. Като най-важната е в България да има повече българи. Те да остават в България, а тези, които заминаха, да се завръщат у дома в страна на мир, сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир", заяви Кирил Вълчев.

Той изрази надежда, че до края на деня избирателната активност ще се увеличи, като цитира съвет, който приписа на цар Асен: "Добре да премисляме всичко, което чуваме, и да не се водим от чужди мнения". "Българите добре да премислят и да гласуват", призова бившият шеф на БТА.

Снимка: Булфото

Андрей Гюров

"Аз гласувах с мисъл за бъдещето на децата ни, с мисъл за всички български граждани, които всеки ден отиват на работа, грижат се за семействата си, спазват правилата и въпреки това в края на деня се чудят дали доходите ще им стигнат до края на месеца, чудят се дали децата им ще имат бъдеще в България", каза кандидат-президентът Андрей Гюров.

"Не искаме нашите деца да живеят в страх, в зависимости, в бедността на миналото, в което някои хора искат да ни върнат. Искаме България, която гледа напред, която е европейска, свободна и горда, в която доходите стигат, спокойни сме за утрешния ден и държавата си е на мястото", добави той.

"Изборът днес е между две посоки. Излезте и гласувайте за България, която заслужаваме да имаме", призова Гюров, след като пусна своя вот в родния си град Гоце Делчев.

Снимка: БТА

Георги Кандев

Днес гласувах за стабилна и сигурна България, за бъдещето на нашите деца. Това каза кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев след като упражни правото си на глас.

Бившият главен секретар, който напусна системата и се кандидатира за вицепрезидент се обърна и към служителите от МВР с призива: "Не се прибирайте, свършете си работата честно и достойно".

Той призова и гражданите да подават сигнали за нарушения. Кандев смята, че избирателната активност е резултат от разочарованието от политическата класа. "Новият президент трябва да се обърне към българите, да чуе и да говори с техния глас", коментира още Георги Кандев.

Снимка: Инициативен комитет „Гюров – Кандев“

Костадин Костадинов

Кандидатът за президент Костадин Костадинов заяви, че дава своя глас за свободна и независима България и за бъдещето на страната, което ние сами определяме.

"Гласувах за български президент, а не за президент на българите. Смятам, че е крайно време България да направи избор в полза на самата себе си, не в полза на други организации, не в полза на други държави или други ангажименти, единствено и само в полза на собствения ни национален интерес. Гласувах за доброто на българския народ", каза лидерът на "Възраждане".

Той посочи, че не е изненадваща ниската избирателна активност и допълни, че за съжаление на президентски избори тя винаги е била ниска. "Последният път когато имаше висока избирателна активност беше през 2016 г., тогава имаше обективни причини за това. Очевидно има някакво привикване с изборния процес и може би това е причината да не излязат толкова много хора", коментира Костадинов.

Той призова българските граждани да гласуват, "защото изборът е за нас българите и ако ние се откажем от него, се отказваме от собствената си съдба, отказваме се от правото да се разпореждаме със собствената си съдба". Костадинов изрази надежда да се вдигне избирателната активност и българският народ да направи различен избор в полза на бъдещето на свободна и независима България.

Снимка: БТА

Петър Волгин

"България се нуждае от президент и вицепрезидент, които да бъдат достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място", заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува.

По думите му едно от най-важните неща е постигането на мир в Украйна. "Задължително трябва да сме категорични по тази тема. За целта се изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от техните позиции", каза Волгин.

Той отбеляза, че взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси.

Снимка: Скрийншот/Нова телевизия

Радостин Василев

Гласувах за истината и за много дълга чаканата промяна в България, която все не се случва. Това заяви кандидатът за президент Радостин Василев, след като упражни правото си на глас.

Той допълни, че дава своя вот "срещу покровителство на наркоразпространение и срещу чуждопоклонничеството", и подчерта важността на българския национален интерес и изрази надежда, че "все повече хора ще проумеят, че е време за голяма промяна в България".

Лидерът на МЕЧ призова гражданите за по-висока избирателна активност. "Призовавам ги да излизат всички да гласуват, защото когато си недоволен, когато си излъган или разочарован, не е моментът да си останеш вкъщи, моментът е да избереш друг, който да оправдае очакванията ти", каза кандидатът за президент.

Радостин Василев изрази съжаление относно ниската избирателна активност, която е забелязал в своята секция, коментирайки, че "хората са обидени и ще по този начин искат да накажат политиците".

Снимка: БТА

Ивелин Михайлов

Кандидатът за президент Ивелин Михайлов гласува във варненското село Неофит Рилски и призова българите да упражнят правото си на глас, без да се влияят от социологическите проучвания. Той заяви, че гласува за промяна на системата и за държава, в която законите и Конституцията се спазват, а гражданите знаят какво могат да очакват от институциите, съолби кореспондентът на БТА във Варна.

"Българите трябва да гласуват, ако искат да имат влияние върху собствената си съдба. Бог ни е дал свободна воля, днес можем да я упражним", каза Михайлов. Според него вероятно ще има втори тур, тъй като избирателната активност няма да бъде достатъчно висока, за да бъде избран президент още на първия.

Михайлов коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев. По думите му случаят не е свързан с изборите, а с промяната на цялата система. Той заяви, че според него вече има четири или пет знакови убийства и че се наблюдава последователност при отстраняването на фигури, свързани с предишното и настоящото управление.

Снимка: БТА

Иван Христанов

"Гласувах за ред, справедливост и бъдеще за България. Измина една много тежка кампания, която имаше за цел да ни убеди, че гласуването няма смисъл, че мачът е свирен. Моят призив към всички българи е: излезте и гласувайте с надежда. Мачът не е свирен. Всеки глас е глас за България", заяви кандидат-президентът Иван Христанов.

Той изрази опасения, че избирателната активност ще остане ниска, като определи обезкуражаването на гражданите като част от целенасочен план. "Това е единственият начин да бъдем граждани и държавата да е на гражданите", подчерта Христанов.

"Не аз поставям темите, поставил ги е българският народ. Тема номер едно са корупцията и олигарсите. Другата основна тема е демографията. Това са двете теми, които ще доминират дневния ред на страната през следващите десет години", посочи той.

По отношение на външната политика Иван Христанов заяви: "Изключително шизофренично е навън да говорим едно, а вътре в България, пред електората, да говорим друго. Геополитиката на България трябва да бъде предсказуема".

Снимка: БТА

Румен Радев

Премиерът Румен Радев призова гражданите да гласуват, въпреки че "компромати, инсценировки" в една "кална кампания" са отблъснали част от хората. Коментара си той направи веднага след като даде своя вот за президент на България.

"Тази кампания беше базирана, особено от някои от кандидатите и политическите сили, на компромати, на инсценировки, на изобщо на кална кампания. Затова и отблъснаха доста гражданите. Другото, което според мен демобилизира гражданите, това е чувствителната преднина между първия и втория по социологическите проучвания, която дава успокоение в единия лагер и обреченост може би в другия. Затова призовавам пак: излезте и гласувайте!", каза премиерът.

Радев изрази разочарование от ниската избирателна активност в началото на вота и отново призова гражданите "да излязат да гласуват, защото легитимността на нашите институции произтича от нашия вот. Колкото по-масов е вотът, толкова по-голяма е легитимността".

Той каза още, че е гласувал за това "да имаме действена и отговорна пред българските граждани президентска институция. За това националният интерес да бъде императив за всички институции" и подчерта като много важно "в тези непредвидими времена да имаме президент със знания, с опит, президент с ясни позиции, с принципи и с готовност да ги отстоява".

Снимка: БТА

Бойко Борисов

Борисов гласува за президент в късния следобед в родния си град Банкя, след като прекара почти целия ден с младежкия актив в Кюстендил.

"Аз като лидер на дясна партия съм длъжен да го направя за себе си. Това е една от най-големите ценности на демокрацията. Затова дойдох и го направих", заяви той.

Лидерът на ГЕРБ, които не издигнаха свой кандидат за президент, коментира и ниската избирателна активност към този час. "Хората не виждат обединител на нацията. Виждат партийни кандидати и много слаба предизборна кампания. Нищо, което да предизвика емоция. Страх от машините, страх от репресиите, които гледахме през последните седмици, тази показност.

По-рано днес Борисов отхвърли твърденията за оказване на натиск върху кметове на общини да гласуват за кандидат-президентската двойка на Андрей Гюров и Георги Кандев с думите: "Всеки гласува по собствена воля".

Според него ниската избирателна активност може да се обясни с липсата на един кандидат, който да става за обединител на нацията и върховен главнокомандващ. "Няма такъв. ГЕРБ не бойкотира. Днес, като ги пусна, всеки, който пожелае, ще отиде да гласува", каза той.

Снимка: Булфото

Делян Добрев пък написа във Фейсбук: "За пръв път от 30 години няма да гласувам".

Асен Василев

Гласувах за силна България, за това гласът ѝ да се чува в Европа, да не се срамуваме от следващия президент и да имаме главнокомандващ, който ще бъде на мястото си. Това заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев, след като упражни правото си на вот.

"Трябва ни човек, който отговорно ще изпълнява правомощията си", коментира още той.

Снимка: БТА

Ивайло Мирчев

Гласувах за България, която знае къде принадлежи и няма колебания за геополитическата си ориентация в Европейския съюз и НАТО. Гласувах за президент, който няма да позволи страната ни да бъде поставена в изолация. Това заяви Ивайло Мирчев от "Демократична България", след като гласува тази сутрин.

Той беше категоричен, че държавният глава трябва да върне нормалността в отношенията в изпълнителната власт, да бъде коректив на властта и да поставя закона над всички. Мирчев изрази надежда хората да бъдат патриоти и да излязат да гласуват.

Мирчев отбеляза, че в последните дни е била сключена сделка за магистрала "Струма" за 2,7 км на стойност 108 млн. евро, "което е абсолютен рекорд". "Смени се фасадата - хората отпред, а фирмите са същите", заяви Мирчев. И по тази причина отново подчерта, че страната има нужда от държавен глава, който да бъде коректив на властта.

Снимка: БТА

Божидар Божанов

"Гласувах за президент, който ще бъде коректив на властта и няма да бъде безгласна буква, когато тя греши", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов, след като упражни правото си на глас в 9. Френска езикова гимназия "Алфонс дьо Ламартин" в София.

По думите му бъдещият държавен глава трябва да има ясна позиция по важните за страната въпроси и да не остава безучастен към действията на управляващите, когато те допускат грешки.

"Гласувах за президент, който знае къде се намира България и знае накъде трябва да се стреми в Европа", посочи Божанов.

Той постави акцент върху европейската ориентация на страната и ролята на президентската институция като коректив на останалите власти.

Снимка: БТА

Крум Зарков

"Моят избор в момент, когато напрежението в страната и отвън расте, е България в сигурни ръце", каза пред журналисти председателят на НС на БСП Крум Зарков, след като упражни правото си на глас.

По думите му президентът е много важна фигура в управлението на държавата - той може да изостря напрежението, може да донесе и успокоителен тон. "Моят избор е да имаме държавен глава, който да допринася за един нормален диалог между всички институции и политически сили, така че България да върви напред, а не да се връща назад към годините на яростно противопоставяне", категоричен бе той.

Зарков подчерта, че изборът на президент е важен за всички българи и призова: "Важно е да имаме качествен, достоен държавен глава. Апелирам за участие в тези избори, за гласуване. Отнема точно 25 секунди. Важно е да се възползваме от правата си и да упражняваме отговорността си на граждани".

Снимка: Пресцентър БСП

Слави Трифонов

Лидерът на ИТН още вчера, в деня на размисъл, обяви в социалната мрежа, че няма да гласува.

"Кандидат-президентските двойки са рожби на политическата действителност, напълно откъснати от нормалния живот, от битието на хората и затворени в собствените си фантазии и измислици", написа Трифонов.

Трифонов добави, че не избира между добро и лошо. "Даже не избирам между лошо и по-малко лошо. Трябва да избера между нищо и нищо. Затова избирам да не избера нищо", заяви още лидерът на ИТН.

"И много моля, разберете ме правилно. Аз не агитирам да не се гласува, просто съм отвратен от обстоятелствата и приятелски споделям личното си мнение. И явното си намерение да НЕ гласувам", написа в събота той.

Михаела Доцова

"Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето си! Моят избор е опитът, държавническото отношение и последователността", написа във Фейсбук председателят на парламента Михаела Доцова.

За разлика от останалите високопоставни политици, тя не се появи пред репортери, а публикува сама снимка от гласуването си.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.