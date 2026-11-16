Шефката на учителския синдикат коментира, че най-сериозните разногласия с властта са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета

10694 Снимка: БТА

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Ако средствата за образователния сектор продължат да намаляват, синдикатът може да организира мащабен учителски протест в Брюксел. Така че нека Урсула фон дер Лайен, ако продължава да намалява парите за образованието, да се подготви за един много мащабен учителски протест в Брюксел. Това заяви председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева пред журналисти в Бургас, цитирана от БТА.

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По думите ѝ при обсъждането на бюджетната рамка са проведени разговори с Министерство на образованието и науката като са планирани необходимите средства за издръжка, обзавеждане и извънкласни и извънучилищни дейности. Най-сериозните разногласия са били свързани с размера на увеличението на учителските заплати, заложен в бюджета, което е договорено да бъде 7,5 процента вместо първоначално обсъжданите 10 процента.

Имаше много изчисления, разговори и дори пререкания, каза Такева.

Тя обясни, че промяната е свързана с пренареждането на бюджетните приоритети и необходимостта страната да се съобрази с финансовите рамки на европейско равнище. Председателят на СБУ заяви, че синдикатът ще настоява през следващата година отново да бъдат водени разговори за 10 на сто увеличение на възнагражденията.

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Целта е до края на 2030 г. учителските заплати да достигнат 125 процента от средната брутна работна заплата за страната. В момента съотношението е около 112 процента, посочи шефката на СБУ и отправи предупреждение към европейските институции във връзка с финансирането на образованието.

Янка Такева коментира и предложението за въвеждане на един учебник по основните предмети. Според нея по-подходящ е моделът с два учебника, който се прилага в други образователни системи. Единият трябва да съдържа основните знания, умения и компетентности, които учениците трябва да усвоят, а вторият - да предлага по-разширено съдържание и по-сложни задачи за децата с по-голям интерес към обучението и изследователската дейност.

Не може да държим всички деца на едно и също образователно ниво, коментира Такева. И посочи, че трябва да има възможност учениците, които искат да задълбочат знанията си, да получат достъп до по-сложни учебни задачи и допълнително съдържание. Като пример за подобен подход тя даде американската образователна система.

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