Вучич обвини победителите в изборите в "открит терор" в цяла Сърбия
Бившият сръбски президент осъди действията срещу проправителствени медии след победата на Студентската листа
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Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че през последните 72 часа в Сърбия се провежда открит терор по улиците от страна на победителите в избoрите, който според него те наричат "освобождение на медиите" .
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"Признахме и приехме резултатите от изборите, поздравихме опонентите си, вярвайки, че това е достатъчно, за да могат рационалните, сериозни и отговорни хора да поемат отговорност, да се радват и да правят това, за което, предполагам, са се кандидатирали. През изминалите 72 часа вместо това станахме свидетели на открит терор по улиците, в сградите, в цяла Сърбия, истински революционен терор", каза Вучич на пресконференция в централата на Сръбската прогресивна партия (СПП).
На проведените избори на 25 октомври Студентската листа получи пълно мнозинство и обяви, че има готовност да сформира правителство до месец.
Веднага след вота обаче група граждани нахлу в частната сръбска телевизия "Информер" и спря предаването.
Медията застъпва проправителствени позиции, а Александър Вучич често гостува в нейни предавания и се включва на живо, за да коментира актуални събития.
На 26 октомври група граждани изведоха навън главния редактор на "Информер" и поискаха да се извини за обидните квалификации от негова страна по адрес на участниците в антиправителствените протести, които избухнаха след трагедията в Нови Сад, където преди две години загинаха 16 души.
След намесата на полицията и призив на студентите победата да бъде празнувана мирно и достойно, групата граждани се премести пред сградата на частната телевизия Пинк, която също застъпва проправителствени позиции.
Междувременно представители на победилата Студентска листа се разграничиха от нахлуването в телевизия "Информер" и призоваха гражданите да не прибягват до насилие и политически реваншизъм. Според тях подобни действия не са организирани или подкрепяни от студентското движение.
На фона на напрежението в Сърбия продължават и промените в обществените медии. На 29 октомври директорката на сръбската обществена телевизия РТС Маня Гърчич подаде оставка. По информация на Ройтерс това се случва след изборната победа на Студентската листа и на фона на критики към начина, по който обществените медии са отразявали политическите събития.