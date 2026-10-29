Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Бившият сръбски президент Александър Вучич заяви, че през последните 72 часа в Сърбия се провежда открит терор по улиците от страна на победителите в избoрите, който според него те наричат ​​"освобождение на медиите" .

Балканите

"Признахме и приехме резултатите от изборите, поздравихме опонентите си, вярвайки, че това е достатъчно, за да могат рационалните, сериозни и отговорни хора да поемат отговорност, да се радват и да правят това, за което, предполагам, са се кандидатирали. През изминалите 72 часа вместо това станахме свидетели на открит терор по улиците, в сградите, в цяла Сърбия, истински революционен терор", каза Вучич на пресконференция в централата на Сръбската прогресивна партия (СПП).

На проведените избори на 25 октомври Студентската листа получи пълно мнозинство и обяви, че има готовност да сформира правителство до месец.

Веднага след вота обаче група граждани нахлу в частната сръбска телевизия "Информер" и спря предаването.

Медията застъпва проправителствени позиции, а Александър Вучич често гостува в нейни предавания и се включва на живо, за да коментира актуални събития.

На 26 октомври група граждани изведоха навън главния редактор на "Информер" и поискаха да се извини за обидните квалификации от негова страна по адрес на участниците в антиправителствените протести, които избухнаха след трагедията в Нови Сад, където преди две години загинаха 16 души.

След намесата на полицията и призив на студентите победата да бъде празнувана мирно и достойно, групата граждани се премести пред сградата на частната телевизия Пинк, която също застъпва проправителствени позиции.

Междувременно представители на победилата Студентска листа се разграничиха от нахлуването в телевизия "Информер" и призоваха гражданите да не прибягват до насилие и политически реваншизъм. Според тях подобни действия не са организирани или подкрепяни от студентското движение.

На фона на напрежението в Сърбия продължават и промените в обществените медии. На 29 октомври директорката на сръбската обществена телевизия РТС Маня Гърчич подаде оставка. По информация на Ройтерс това се случва след изборната победа на Студентската листа и на фона на критики към начина, по който обществените медии са отразявали политическите събития.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж? Лайф
Шакира излиза с 12 години по-млад мъж?
3550
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки) Корнер
Най-големият стадион в света: Бетонният гигант, чието сърце не спира да тупти (Снимки)
27250
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса Бизнес
Digital Trends 2026: Да изстреляш бранда си пред AI агентите, да отвориш нов пазар в Космоса
5515
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът IT
Ново откритие може да обясни как се разпространява ракът
1686
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов Impressio
Умира на 39 там, където среща последната си "забранена" любов
12141
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име" URBN
Когато историята проговори: Емилия Милчева за паметта, която отказва да остане "Без име"
6143
Последната разделена столица на света Trip
Последната разделена столица на света
9605
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго Вкусотии
Как да подредим хладилника, за да запазим храната свежа по-дълго
3847
4 зодии ще забогатеят през ноември Zodiac
4 зодии ще забогатеят през ноември
1094
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември Времето
От -7°C до +25°C ни очакват през ноември
5337