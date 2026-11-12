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От "Прогресивна България" (ПБ) защитиха предлаганите промени в Закона за личната помощ, които опозицията критикува остро.

Парламентът

"Центърът е върху човека с увреждания. Няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки", изтъкна в изявление за медиите в парламента депутатът от ПБ Иван Янев. Основното, с което трябва да се справим, са фалшивите ТЕЛК-решения, защото те ощетяват реално хората с увреждания, подчерта той.

"Социалният пакет е осигурен и няма да има хора, които да бъдат лишавани от социални придобивки, въпреки свръх дефицита, в който се намира държавата. Всички майки на деца с увреждания ще продължат да бъдат техни асистенти, но в същото време ако искат, ще могат и да работят. Освен това разширяваме кръга на асистентите, т.е. вече ще могат да бъдат асистенти и държавни служители, когато имат близки с увреждания, или друг тип свободни професии, като адвокатите например", продължи Янев.

Според него МВР ще има важна роля в осигуряването на защитата от фалшиви ТЕЛК-решения. Депутатът подчерта, че заради фалшивите хора с увреждания страдат тези, които реално имат нужда.

"Децата с увреждания ще получават 100 евро повече - от 603 евро на 704 евро, с най-тежките увреждания, месечна помощ. Родителите получават данъчни облекчения - 12 000 евро данъчна основа, т.е. 1200 евро реално спестяване на данъци на родителите. И всички тези социални мерки целят именно това - всички хора, които имат нужда, да получат подкрепата. Но тези, които мамят системата, трябва да получат заслуженото", посочи депутатът Иван Янев.

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Той посочи, че и в закона за данъка на физическите лица ще има предвидени данъчни облекчения за работещите хора с увреждания.

"Запазват се всички придобивки, запазва се статута на личния асистент", каза зам.-председателят на социалната комисия Мария Тодорова.

"Центърът на законодателството се поставя върху човека с увреждане. Досегашният подход се изменя", посочи тя.

Запитана колко по-ефективни са специалните договори от трудовите договори, на които до момента бяха личните асистенти, Тодорова изтъкна, че разликата е съществена, като каза: "Досега договорите бяха по Кодекса на труда, което категорично изключваше работа, защото това освен грижа за близките, която е свързана с морални ангажименти към члена на семейството с увредения, все пак се възприемаше като работа и държавата именно заради това сключваше въпросните трудови договори."

"Със смяната на статута на договора в специален се осигурява възможност на лицата, които се грижат за свои деца или близки, да работят по основно трудово правоотношение, на пълен работен ден, при пълна работна седмица. Считаме, че това е съществена промяна и тя тепърва ще бъде усетена от всички в тази сфера", посочи Мария Тодорова.

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