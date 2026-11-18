Платформата обединява информация за обществените поръчки - кои са възложителите, кои компании печелят търговете, на каква стойност са сключените договори и как се разпределят финансите по сектори и региони

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Наградената с нови 2.0 дигитална платформа СИГМА ще позволява на граждани и граждански организации да получават информация за това кой и как харчи парите на данъкоплатците в България. Системата ще дава свободен достъп до систематизирани данни за разходването на публични средства у нас и ще позволява проследяването на скрити връзки между компании и физически лица, печелещи обществени поръчки.

Надградената версия на Системата за интегриран граждански мониторинг и анализ - СИГМА 2.0, ще бъде официално представена утре, 19 ноември, от министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев в "София Тех Парк".

Платформата обединява на едно място подробна информация за обществените поръчки в България - кои са възложителите, кои компании печелят търговете, на каква стойност са сключените договори и как се разпределят финансите по сектори и региони.

Основният акцент в новата версия СИГМА 2.0 са инструментите за анализ на свързаността. Системата ще позволява лесно да се проследява мрежата от връзки между конкретни лица и фирми, които са били одобрени за публично финансиране - функционалност, насочена пряко към улесняване на разследващата журналистика и гражданския контрол.

В рамките на представянето ще се проведе и дискусия на тема "Насърчаване на гражданското участие и контрола върху разходването на публични средства".

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Очаква се по време на форума да бъде обсъдена и идеята за създаване на отворена коалиция за прозрачност и гражданско участие, която да обедини усилията на институции и граждани в контрола върху публичните финанси.

Системата СИГМА стартира на 16 юни, когато бе представена от премиера Румен Радев. Тогава министър-председателят напомни, че "Прогресивна България" спазва предизборното си обещание за борба с олигархията. Още на публичното представяне на програмата си преди изборите лидерът на ПБ анонсира система за контрол над разходваните публични ресурси с помощта на изкуствен интелект.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.