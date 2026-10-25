Около 5% от тези около 30% за Андрей Гюров идват от избиратели на ГЕРБ, обяви социологът от "Маркет Линкс" Добромир Живков пред бТВ. Това означава, че всеки шести глас за подкрепения от ПП и ДБ кандидат е дошъл от партията на Бойко Борисов, която нито излъчи кандидат, нито подкрепи Гюров.
"Тези избори се превърнаха във вот на доверие към този кабинет и неговия стил на управление", смята Живков. По думите му вотът днес е резултат от спада на управляващата партия "Прогресивна България", който социолозите отчитат в последните месеци.
"Маркет Линкс" измери най-малка разлика между първия и втория. Според данните от екзитпола към 19 ч. за Илияна Йотова са гласували 32.2%, за Андрей Гюров - 31.6%.
Костадин Костадинов е получил 13.5%, Радостин Василев - 4.3%, Ивелин Михайлов - 3.5%, Иван Христанов - 2.5%, показва проучването на изхода на секциите.
От симпатизантите на другата парламентарна партия, която не излъчи кандидат за президент - ДПС, гласувалите не са много и са се разпределили равномерно, добави Добромир Живков, като уточни, не са гласували само за "Възраждане".