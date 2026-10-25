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Около 5% от тези около 30% за Андрей Гюров идват от избиратели на ГЕРБ, обяви социологът от "Маркет Линкс" Добромир Живков пред бТВ. Това означава, че всеки шести глас за подкрепения от ПП и ДБ кандидат е дошъл от партията на Бойко Борисов, която нито излъчи кандидат, нито подкрепи Гюров.

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"Тези избори се превърнаха във вот на доверие към този кабинет и неговия стил на управление", смята Живков. По думите му вотът днес е резултат от спада на управляващата партия "Прогресивна България", който социолозите отчитат в последните месеци.

"Маркет Линкс" измери най-малка разлика между първия и втория. Според данните от екзитпола към 19 ч. за Илияна Йотова са гласували 32.2%, за Андрей Гюров - 31.6%.

Костадин Костадинов е получил 13.5%, Радостин Василев - 4.3%, Ивелин Михайлов - 3.5%, Иван Христанов - 2.5%, показва проучването на изхода на секциите.

Активността е 21.3% или 1 410 000 души към 19 ч.

Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%
Виж още Първи данни от екзитполовете: Йотова - между 32,2 и 35,3%, Гюров - между 31,6 и 32,4%

От симпатизантите на другата парламентарна партия, която не излъчи кандидат за президент - ДПС, гласувалите не са много и са се разпределили равномерно, добави Добромир Живков, като уточни, не са гласували само за "Възраждане".

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