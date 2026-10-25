Волгин: Националните приоритети трябва да са на първо място за президента и вицепрезидента
Взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси, заяви той
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България се нуждае от президент и вицепрезидент, които да бъдат достатъчно смели, за да поставят българския национален интерес на първо място. Това заяви кандидатът за вицепрезидент Петър Волгин, след като гласува, съобщи Нова телевизия.
Президентски избори 2026
Той заяви, че едно от най-важните неща е сключването на мир в Украйна. "Задължително трябва да сме категорични и задължително трябва да сме за това да се сключи мир в Украйна колкото се може по-бързо и тази цел изисква последователна и твърда политика от страна на всички български управляващи, независимо от техните позиции", каза Волгин.
Той отбеляза, че взаимодействието между правителството и президентската институция е важно, особено по ключови въпроси.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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